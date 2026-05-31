André: Trajetória oscilante, potencial e polêmicas no Corinthians

O volante André, formado na base do Corinthians, viveu temporadas de crescimento e contratempos. Após início modesto, consolidou-se como titular em 2026, mas enfrentou expulsões e acusações de má conduta. O clube defendeu seu caráter, aplicou multa e o STJD o denunciou. Dados estatísticos mostram evolução ofensiva e defensiva, enquanto o Corinthians recusou oferta do Milan por considerar subestimada. A trajetória do jovem reflete oscilações naturais e grande potencial.
Formado nas categorias de base do Corinthians , André viveu uma trajetória de altos e baixos no clube, marcada porAtuações destacadas, polêmicas e conversões sobre seu futuro.
Em sua primeira temporada, em 2025, ele disputou 12 partidas, sendo titular em apenas uma, mas contribuiu com dois gols e três passes decisivos, além de 77% de acerto nos passes. Em 2026, ganhou espaço e se firmou como titular, jogando 29 partidas, 25 como titular, com cinco gols e 15 passes decisivos.
No entanto, seu período também foi pontuado por expulsões e questionamentos disciplinares, incluindo uma acusação de gesto obsceno que gerou grande repercussão. O treinador Fernando Diniz defendeu o jogador, afirmando que não foi intencional e que André é um jovem de caráter. O clube, por sua vez, aplicou uma multa de 10% do salário após o incidente. O volante ainda foi denunciado pelo STJD com base no artigo 258.
Em linha gerais, André totalizou 41 partidas pelo Corinthians, com sete gols e 18 passes decisivos, além de sólidas médias defensivas. Sua oscilação é vista como natural para um jovem em desenvolvimento, e sua energia física, técnica e potencial são destacados. Historicamente, o Corinthians teve oportunidade de vendê-lo para o Milan na última janela de transferências, por cerca de 17 milhões de euros, mas recuou porque avaliou que o valor estava abaixo do potencial do atleta.
A decisão foi tomada mesmo com a necessidade de receitas do clube. André já foi expulso duas vezes, perdeu espaço momentaneamente e passou por um momento de crítica, mas seguiu como peça importante no elenco, demonstrando resiliência. Seu futuro permanece incerto, mas sua passagem pelo Timão já deixa marcas significativas
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