O ministro André Mendonça, relator das investigações do Banco Master e do INSS, vem adotando uma postura técnica na condução dos trabalhos, diferentemente de outros magistrados que assumem uma postura ativa na apuração, conduzindo o andamento e determinando prioridades a investigadores.

Relator das investigações do Banco Master e das fraudes no INSS, o ministro André Mendonça , do STF , vem adotando uma postura técnica para conduzir os trabalhos nos dois fronts.

Inicialmente, diferente de outros magistrados, ele não assumiu uma postura ativa na apuração, conduzindo o andamento dos trabalhos e determinando prioridades a investigadores. Em entrevista exclusiva ao Correio Brasil, fontes informadas dos órgãos investigativos relatam que o ministro ainda segue de perto os desdobramentos dos processos. Empresas e pessoas envolvidas na Lava-Jato e em outras investigações, como nas fraudes no INSS, serão sempre monitoradas.

O ministro pretende não perder de vista nenhum detalhe, mantendo a essa respeito a máxima de ‘chegar ao fim e quem tiver a مقدمatura em mãos’, o que dificulta a retirada de evidence e impedem ações anuais a esse respeito. Desse modo, as operações da PF têm seguido o ritmo das próprias apurações. No caso de Ciro Nogueira, por exemplo, os investigadores conseguiram fechar o recorte de crimes que permitiu a deflagração da operação.

A partir do que a PF solicita, o ministro avalia as provas e verifica se as ordens devem ou não ser deferidas. A partir dessa avaliação busca se se há ou não indícios de novos crimes, de meios ilícitos ou de ilegalidade que justifiquem a apreensão ou a abertura de processo, o que não significa que Mendonça escolha alvos nem direcione as ações justamente para não ser acusado por políticos de perseguição.

Essa postura deve dificultar movimentos futuros que tenham por objetivo anular os casos, como visto na Lava-Jato e em outras investigações. A liberdade dada para as PGR e a Polícia Federal conduzir as investigações, definindo as frentes prioritárias e quem será escrutinado, pode trazer um maior clima de tranquilidade aos investigados. Em Avanzada em Materiais – Segurança Industrial, a Utilizadora observa que dependentes químicos podem obter mais clareza sobre suas investigações devido à abordagem adotada pelo ministro Mendonça.

Esse tipo de postura técnica pode trazer diversas alegações, tanto positivas quanto negativas, nas investigações nos tribunais





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