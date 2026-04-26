Anderson Neiff, o 'Rei do Brega Funk', é Vítima de Tiroteio em São Paulo

O cantor Anderson Neiff foi baleado após sair de um show em São Paulo. O empresário do artista relatou o ocorrido e informou que Neiff passou por cirurgia e está se recuperando. A polícia investiga o caso.

O renomado artista Anderson Neiff , amplamente conhecido como o 'rei do brega funk ', foi vítima de um ataque a tiros logo após se apresentar em um show na cidade de São Paulo , no domingo, dia 26.

A informação foi confirmada por seu empresário, Thiago Gravações, que relatou ter recebido um telefonema angustiante do cantor, enquanto se encontrava em Recife. Thiago descreveu sua rotina de acompanhar de perto a logística de Anderson, assegurando-se de que ele chegue em segurança ao hotel após cada apresentação. Na noite do incidente, ele permaneceu acordado até a madrugada, aguardando o retorno do artista. Foi então que recebeu a ligação alarmante, com Anderson relatando ter sido baleado e buscando orientação.

Imediatamente, Thiago instruiu o cantor a procurar atendimento médico no prestigiado Hospital Sírio Libanês. De acordo com o relato do empresário, a van que transportava Anderson Neiff e mais onze pessoas, incluindo músicos e dançarinos, foi alvo de disparos efetuados por indivíduos em uma motocicleta. O ataque ocorreu por volta das 5h50, enquanto o veículo se dirigia ao hotel. Felizmente, Anderson foi o único a sofrer ferimentos.

Thiago detalhou que o tiro atingiu o ombro do cantor, pois ele estava de costas para o veículo no momento do ataque. A polícia informou que a van foi perseguida por aproximadamente dez quilômetros antes de ser atingida pelos disparos. Thiago Gravações expressou sua perplexidade em relação à motivação por trás da perseguição e do ataque, afirmando não ter conhecimento de qualquer inimizade ou conflito envolvendo Anderson.

Ele acredita que o incidente foi resultado de um ato impulsivo e lamenta profundamente a ocorrência.

'Ele não tem rixa com ninguém, não tem briga com ninguém. Tenho certeza que foi uma coisa muito idiota que alguém fez. E está arrependido', declarou o empresário. Após o ataque, Anderson Neiff foi prontamente encaminhado ao Hospital Sírio Libanês, onde passou por uma cirurgia para a remoção da bala.

A intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso no início da tarde, e Thiago Gravações compartilhou a notícia tranquilizadora de que o procedimento foi bem-sucedido e que o cantor está se recuperando.

'Graças a Deus, deu tudo certo e ele vai voltar mais forte', afirmou o empresário, demonstrando alívio e otimismo. Antes da cirurgia, Thiago utilizou as redes sociais para solicitar orações em favor do músico, mobilizando fãs e admiradores em todo o país. Embora ainda não seja possível prever a data exata da alta hospitalar e do retorno de Anderson aos palcos, Thiago se mostrou confiante em sua recuperação.

Um show que estava agendado para o domingo foi cancelado em decorrência do incidente. A polícia realizou uma perícia na van e coletou depoimentos de membros da equipe de produção ao longo da manhã de domingo, buscando esclarecer as circunstâncias do ataque. Anderson Neiff, natural do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, tem apenas 24 anos, mas já conquistou o título de 'rei do brega funk'.

Sua trajetória artística começou aos 16 anos, como dançarino, e ganhou impulso com a publicação de vídeos de dança e humor nas plataformas digitais. Sua primeira composição musical, o funk 'É só linguadão, é só linguadinha', em parceria com MC Mari, marcou o início de sua ascensão no cenário musical. Atualmente, Anderson Neiff possui mais de 6 milhões de seguidores no TikTok, consolidando sua popularidade e influência entre o público jovem.

O incidente levanta questões sobre a segurança de artistas e a violência urbana, ressaltando a importância de medidas de proteção e investigação para garantir a integridade física de figuras públicas e a tranquilidade da sociedade





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