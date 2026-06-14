Ancelotti, o novo treinador da Seleção Brasileira, demonstrou impaciência após o empate com o Marrocos e chamou a atenção no Brasil. No entanto, o desempenho da equipe esfriou o ânimo do torcedor e trouxe dúvidas sobre a escolha de Ancelotti.

Seleção Ancelotti mostra impaciência após empate e chama atenção no Brasil Desde que foi contratado para comandar o Brasil, o treinador passou a concentrar quase toda a responsabilidade por devolver o protagonismo ao país do futebol.

No entanto, no primeiro e mais importante compromisso até aqui, Ancelotti errou na escalação, nas substituições e só não saiu derrotado porque, em determinado momento, o Marrocos entendeu que empatar com a pentacampeã do mundo não seria um mau resultado. No entanto, Igor Thiago acabou desperdiçando uma cabeçada. , jogador que vinha sendo uma das principais esperanças nas últimas partidas, permaneceu no banco.

A Seleção segue viva na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa, mas o desempenho esfriou o ânimo do torcedor, que antes da bola rolar demonstrava confiança e lotou bares pelo Brasil. Ancelotti mostra impaciência após empate e chama atenção no Brasil Possível adversária do Brasil, Holanda precisa superar sina de chegar longe, mas não vencer O que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro após empate com Marrocos? Análise: estreia expõe dúvidas de Ancelotti e limitações do Brasi





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