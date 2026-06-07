Ancelotti já tem escalação titular da Seleção definida para estreia na Copa do Mundo

Após vitória por 2 a 1 sobre o Egito em amistoso, técnico Carlo Ancelotti afirma que definiu a formação inicial do Brasil para o primeiro jogo no Mundial, contra Marrocos. Destaque para o desempenho ofensivo da dupla Vinicius Júnior e Raphinha e gol decisivo de Rodrygo.

A vitória por 2 a 1 sobre o Egito, neste sábado, serviu como o último laboratório da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo.

E, segundo Carlo Ancelotti, também foi suficiente para encerrar qualquer dúvida sobre a formação inicial da equipe. Após o amistoso disputado em Cleveland, o treinador revelou que já definiu a escalação que pretende utilizar contra Marrocos, adversário da estreia brasileira no próximo dia 13 de junho, pelo Grupo C do Mundial.

"Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos, sim, já tenho, a ideia é clara", afirmou o técnico em entrevista coletiva. O confronto diante dos egípcios trouxe algumas respostas positivas para a comissão técnica. Uma delas foi o desempenho ofensivo da equipe, especialmente pelo lado esquerdo do ataque. Ancelotti elogiou a atuação da dupla formada por Vinicius Júnior e Raphinha, responsáveis por boa parte das principais jogadas criadas pelo Brasil.

O Brasil abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Vinicius Júnior finalizando jogada bem trabalhada pela esquerda. A vantagem, porém, durou pouco. Quatro minutos depois, uma falha na saída de bola da defesa brasileira permitiu o empate dos africanos. Na etapa final, Ancelotti promoveu diversas mudanças e viu um dos jogadores mais disputados por vaga no ataque decidir a partida.

Aos seis minutos, Rodrygo, que entrou no lugar de Raphinha, recebeu passe de Neymar e sacramentou a vitória. Com a preparação encerrada, a Seleção terá folga neste domingo antes de retomar os treinamentos na segunda-feira. A partir daí, todas as atenções estarão voltadas para a estreia diante de Marrocos, quando o time ideal de Ancelotti finalmente será conhecido.

O amistoso contra o Egito foi o último teste antes da Copa do Mundo e serviu para afinar os últimos detalhes da equipe. A comissão técnica pôde observar diferentes formações e jogadores em ação, mas o treinador já tem a escalação titular definida. O desempenho ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo, agradou, com Vinicius Júnior e Raphinha se destacando.

No entanto, a defesa apresentou uma falha que resultou no gol de empate do Egito, algo que precisa ser corrigido antes da estreia. No segundo tempo, as mudanças permitiram que outros atletas mostrassem seu valor, e Rodrygo foi o escolhido para marcar o gol da vitória. A folga no domingo é um momento de descanso para os jogadores, mas a partir de segunda-feira o foco será total no treinamento e na preparação para o jogo contra Marrocos.

A expectativa é grande para conhecer a formação titular que será usada no primeiro jogo do Brasil no Mundial. A tranquilidade demonstrada por Ancelotti ao afirmar que já tem a escalação definida mostra que o grupo está bem preparado e confiante para a competição. Agora, restam apenas os últimos ajustes antes do pontapé inicial





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seleção Brasileira Copa Do Mundo Carlo Ancelotti Marrocos Amistoso Vinicius Júnior Raphinha Rodrygo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luxemburgo critica Carlo Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo: 'Vou falar'A Seleção Brasileira enfrenta o Egito neste sábado, às 19h, nos Estados Unidos, em um último teste antes da Copa do Mundo de 2026. Veja mais.

Read more »

Ancelotti analisa lesão de Wesley e adianta escalação para estreia na Copa do MundoTécnico da seleção brasileira comenta substituição do lateral após dores na virilha, elogia dupla Vini Jr. e Raphinha e confirma que já tem time titular definido para o jogo contra Marrocos.

Read more »

Brasil vence Egito em amistoso e Ancelotti reforça confiança para a Copa do MundoSeleção Brasileira derrota o Egito por 2 a 1 em Cleveland, com gol decisivo de Endrick. Técnico Carlo Ancelotti elogia atuação nos primeiros 60 minutos, mas aponta problemas no controle da partida no final. Disputa no ataque segue aberta, e dupla Vinícius e Raphinha recebe destaque. Equipe se prepara para estreia contra o Marrocos no dia 13.

Read more »

Seleção iraniana enfrenta novo desafio na Copa do MundoA seleção iraniana, que planejava estabelecer seu campo base em Tijuana para disputar uma Copa do Mundo de futebol complexa pela guerra com os Estados Unidos, enfrentará um ponto de inflexão ao ser o foco político desta edição do torneio, realizada na América do Norte. Após meses de incertezas sobre sua participação no Mundial, a equipe enfrentará condições extremamente inóspitas e terá que entrar e sair do território americano no mesmo dia de cada partida.

Read more »