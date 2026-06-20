Ancelotti confirma retorno de Neymar para jogo contra a Escócia na Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti garantiu que Neymar estará à disposição para a partida do Brasil contra a Escócia, na quarta-feira (24), em Miami, pela fase de grupos da Copa do Mundo. O atacante se recupera de lesão na panturrilha direita e já treina com bola, faltando apenas ajustar o ritmo e o reequilíbrio muscular. O retorno é importante para a seleção, que busca a liderança do Grupo C.

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o atacante Neymar , do Santos, será relacionado para o próximo jogo do Brasil no Mundial, diante da Escócia , na quarta-feira (24), em Miami.

Neymar não viajou com a delegação para a Filadélfia justamente para seguir a preparação para o jogo com os escoceses. O atacante voltou a treinar com bola na terça-feira (16), e um dia depois retomou o trabalho com os companheiros no campo. O retorno aos treinos no gramado aconteceu um dia antes da contusão completar um mês, e a sequência de dias trabalhando no CT da Seleção em Morristown demonstram que a lesão na panturrilha direita está cicatrizada.

Mas o longo período afastado de jogos e treinamentos exigem agora que o atacante recupere o ritmo e faça um trabalho consistente de reequilíbrio muscular, a fim de não ter recidiva da lesão. A confirmação de que Neymar estará à disposição para a partida do Brasil com a Escócia é um alento à Seleção em um momento decisivo desta Copa do Mundo.

A Seleção chega à última rodada na liderança do Grupo C, com 4 pontos, igualada a Marrocos, mas com melhor saldo de gols. Assim, vencer os escoceses é fundamental para tentar assegurar a liderança da chave, o que garantiria uma logística mais favorável para a sequência do Mundial.

Além disso, o Brasil deve perder um titular do ataque, uma vez que Raphinha sentiu o músculo posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo do jogo com o Haiti. Ancelotti garantiu que Neymar estará disponível para o confronto, destacando que o jogador está se recuperando bem e em fase de preparação final. A expectativa é que ele possa contribuir com a equipe na busca pela classificação e pela melhor posição possível na fase de grupos.

O retorno de Neymar é aguardado com ansiedade pela torcida e pela comissão técnica, pois sua presença em campo pode mudar a dinâmica ofensiva da seleção. Os treinos têm sido intensos e o atacante tem mostrado bons sinais, sem dores ou limitações. A comissão médica e de preparação física acompanham de perto a evolução, para garantir que a lesão não se repita. O jogo contra a Escócia será crucial para definir os rumos do Brasil na competição.

Uma vitória pode assegurar o primeiro lugar do grupo, enquanto um empate ou derrota deixaria a situação mais incerta. A equipe busca manter a regularidade e o bom desempenho apresentado nas primeiras partidas. Neymar, como peça fundamental, é visto como um diferencial para enfrentar a defesa escocesa. A imprensa e os fãs acompanham cada detalhe da recuperação, e a confirmação de Ancelotti traz alívio e expectativa para o confronto.

A seleção treina em Miami, local da partida, e a chegada de Neymar ao应..





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