Ancelotti chama Éderson para substituir Wesley cortado da Copa do Mundo

Com a lesão de Wesley, técnico Carlo Ancelotti convoca meia Éderson para reforçar meio de campo da seleção brasileira, corrigindo desequilíbrio tático observado em amistosos.

A confirmação da lesão na coxa esquerda de Wesley , lateral-direito de 22 anos, foi a pior notícia para a seleção brasileira a poucos dias da estreia na Copa do Mundo.

Os exames realizados nos Estados Unidos mostraram que o jogador não tem condições de atuar no torneio, forçando o técnico Carlo Ancelotti a buscar um substituto. Enquanto a imprensa especulava sobre Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, os outros dois laterais-direitos na lista larga enviada à Fifa, a CBF anunciou que o meia Éderson, da Atalanta, seria convocado. A decisão, embora surpreendente para muitos torcedores, foi estrategicamente calculada.

Ancelotti aproveitou o corte de Wesley para fazer uma correção de rota na montagem do elenco. Como Danilo e Ibañez podem atuar na lateral direita, o italiano optou por reforçar o meio de campo, que era o setor mais esvaziado da seleção, com apenas cinco integrantes - sendo somente um meia de ofício. Esse número baixo contrasta com convocações anteriores para Copas, que variavam entre seis e oito meio-campistas, refletindo a carência de jogadores brasileiros mais cerebrais.

Nos amistosos contra Panamá e Egito, Ancelotti testou formações com três homens no meio, usando Paquetá como terceiro elemento, e o time apresentou melhor desempenho, com mais criação e equilíbrio defensivo. No entanto, a ausência de uma opção para Paquetá se tornou evidente, já que Neymar, embora pudesse fazer a função ofensivamente, não oferece suporte defensivo. Éderson foi o escolhido por sua versatilidade e perfil criativo.

Diferente de outros candidatos, como Andrey Santos e Gabriel Sara, que vinham sendo chamados com frequência, Éderson é destro, enquanto Paquetá e Danilo Santos são canhotos, oferecendo uma alternativa tática. Sua convocação sinaliza que Ancelotti considera a formação com três meio-campistas mais do que uma opção pontual. O técnico terá a semana final de preparação para definir o esquema da estreia contra Marrocos, em Nova Jersey.

Após a vitória sobre o Egito, Ancelotti elogiou a atuação: 'Fizemos 60 minutos bons, em nível defensivo e ofensivo. Pressionamos alto, bem, equipe jogou com intensidade, respeitando o plano do jogo. Então, saio com muito mais certezas.

' Bruno Guimarães também comentou: 'O Ancelotti está assistindo as coisas. Contra o Panamá, a gente ficou muito exposto. Hoje, ele colocou mais um cara no meio. Acho que a gente defendeu bem melhor e construiu melhor também.

Mas o homem sabe o que está fazendo.

' A escolha de Éderson reflete a necessidade de um meio de campo mais denso e criativo para o Mundial





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