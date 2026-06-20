Ancelotti avalia posição de Neymar no Brasil e fortalece concorrência no ataque para Copa do Mundo

Técnico italiano testa esquemas sem Neymar e vê valor em outros atacantes, deixando camisa 10 em desvantagem na disputa por vaga no time titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti está preparando a Seleção Brasileira para o retorno de Neymar , que será testado contra a Escócia. Nos dois jogos já realizados na fase de grupos da Copa do Mundo, o técnico italiano utilizou oito dos nove atacantes convocados.

Contra o Haiti, ele ensaiou a equipe para a volta de Neymar, que deve ser preparado para atuar como falso nove, uma posição que o treinador já havia mencionado pretender para o camisa 10. A formation utilizada diante do Haiti foi um sinal claro dessa intenção, mas a forte concorrência no setor ofensivo coloca Neymar em desvantagem para ganhar a vaga. Neste momento, competir diretamente com Vini Jr, que brilha na posição central, praticamente descarta Neymar.

Ancelotti também não pretende usá-lo como extremo. A única alternativa possível seria no lugar do centroavante, mas após uma estreia ruim de Igor Thiago, Matheus Cunha fez ótima partida, marcou dois gols e demonstrou muita dinâmica, inclusive ajudando na marcação e fechando espaços, função que exige muito preparo físico.

Outra opção seria deslocar Vini Jr para a esquerda, num esquema com quatro atacantes, colocando Neymar como centroavante, o que exigiria a saída de Paquetá e a entrada de outro atacante pela direita. No entanto, Neymar não tem condição física ideal para recompor e participar ativamente da marcação, além de ainda estar se recuperando de lesão que o afastou por um mês.

Raphinha, que poderia ser uma opção pela direita, deve ficar fora do jogo contra a Escócia por lesão, abrindo disputa entre Luiz Henrique, Rayan e Endrick. Em todas essas opções, Neymar também não se encaixa perfeitamente. Portanto, ele chega ao final da fila na disputa por uma vaga no ataque. O camisa 10 será integrado ao grupo no domingo e ainda precisa aprimorar a forma física em campo.

Mesmo que viaje para Miami para enfrentar a Escócia, sua utilização imediata é incerta e ele deve ser tratado como uma arma preparada para a fase de mata-mata da competição





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