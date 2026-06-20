Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Ancelotti avalia posição de Neymar no Brasil e fortalece concorrência no ataque para Copa do Mundo

Esportes News

Ancelotti avalia posição de Neymar no Brasil e fortalece concorrência no ataque para Copa do Mundo
Seleção BrasileiraNeymarCarlo Ancelotti
📆6/20/2026 10:52 AM
📰JornalOGlobo
88 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 60% · Publisher: 94%

Técnico italiano testa esquemas sem Neymar e vê valor em outros atacantes, deixando camisa 10 em desvantagem na disputa por vaga no time titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti está preparando a Seleção Brasileira para o retorno de Neymar , que será testado contra a Escócia. Nos dois jogos já realizados na fase de grupos da Copa do Mundo, o técnico italiano utilizou oito dos nove atacantes convocados.

Contra o Haiti, ele ensaiou a equipe para a volta de Neymar, que deve ser preparado para atuar como falso nove, uma posição que o treinador já havia mencionado pretender para o camisa 10. A formation utilizada diante do Haiti foi um sinal claro dessa intenção, mas a forte concorrência no setor ofensivo coloca Neymar em desvantagem para ganhar a vaga. Neste momento, competir diretamente com Vini Jr, que brilha na posição central, praticamente descarta Neymar.

Ancelotti também não pretende usá-lo como extremo. A única alternativa possível seria no lugar do centroavante, mas após uma estreia ruim de Igor Thiago, Matheus Cunha fez ótima partida, marcou dois gols e demonstrou muita dinâmica, inclusive ajudando na marcação e fechando espaços, função que exige muito preparo físico.

Outra opção seria deslocar Vini Jr para a esquerda, num esquema com quatro atacantes, colocando Neymar como centroavante, o que exigiria a saída de Paquetá e a entrada de outro atacante pela direita. No entanto, Neymar não tem condição física ideal para recompor e participar ativamente da marcação, além de ainda estar se recuperando de lesão que o afastou por um mês.

Raphinha, que poderia ser uma opção pela direita, deve ficar fora do jogo contra a Escócia por lesão, abrindo disputa entre Luiz Henrique, Rayan e Endrick. Em todas essas opções, Neymar também não se encaixa perfeitamente. Portanto, ele chega ao final da fila na disputa por uma vaga no ataque. O camisa 10 será integrado ao grupo no domingo e ainda precisa aprimorar a forma física em campo.

Mesmo que viaje para Miami para enfrentar a Escócia, sua utilização imediata é incerta e ele deve ser tratado como uma arma preparada para a fase de mata-mata da competição

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Seleção Brasileira Neymar Carlo Ancelotti Copa Do Mundo Vini Jr Matheus Cunha

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neymar fica fora de Brasil x Haiti e segue em recuperação na Copa do MundoNeymar fica fora de Brasil x Haiti e segue em recuperação na Copa do MundoAtacante permanecerá em Nova Jersey para tratamento da lesão na panturrilha; presença diante da Escócia segue indefinida
Read more »

Ancelotti celebra evolução do Brasil em vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo: 'Melhoramos'Ancelotti celebra evolução do Brasil em vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo: 'Melhoramos'Seleção derrotou haitianos por 3 a 0 nesta sexta-feira
Read more »

Ancelotti celebra evolução do Brasil em vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo: 'Melhoramos'Ancelotti celebra evolução do Brasil em vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo: 'Melhoramos'Seleção derrotou haitianos por 3 a 0 nesta sexta-feira
Read more »

Ancelotti confirma retorno de Neymar à Seleção contra a Escócia na CopaAncelotti confirma retorno de Neymar à Seleção contra a Escócia na CopaTreinador da Seleção Brasileira afirmou que camisa 10 deve voltar aos treinos com o grupo na próxima semana e ficar à disposição para a última rodada da fase de grupos
Read more »



Render Time: 2026-06-20 13:53:01