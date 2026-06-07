Ancelotti atualiza situação de Wesley e elogia desempenho do Brasil

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, atualizou a situação de Wesley e elogiou o desempenho da equipe em sua última partida antes da Copa do Mundo.

O técnico da seleção brasileira , Carlo Ancelotti , atualizou a situação de Wesley e elogiou o desempenho da equipe em sua última partida antes da Copa do Mundo.

Em coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre o Egito, Ancelotti destacou a intensidade e o ritmo da equipe, mas criticou a queda de desempenho no segundo tempo. O treinador também garantiu a presença da dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães entre os titulares e atualizou a situação de Wesley, que tem um problema muscular e precisa fazer um exame para ser diagnosticado.

A seleção brasileira está preparada para a estreia no Mundial contra o Marrocos, no próximo sábado, às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey. O Brasil ainda vai enfrentar o Haiti e a Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente, nos duelos restantes pelo grupo C





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