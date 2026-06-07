Ancelotti analisa lesão de Wesley e adianta escalação para estreia na Copa do Mundo

Técnico da seleção brasileira comenta substituição do lateral após dores na virilha, elogia dupla Vini Jr. e Raphinha e confirma que já tem time titular definido para o jogo contra Marrocos.
O técnico Carlo Ancelotti informou que o lateral-direito Wesley será submetido a exames neste domingo, após ter deixado o amistoso entre Brasil e Egito aos 15 minutos devido a dores na virilha esquerda.
A partida, que terminou com vitória brasileira, serviu como último teste antes da estreia na Copa do Mundo. Ancelotti expressou preocupação com a condição física do jovem defensor da Roma, que chorou no banco de reservas temendo um possível corte do Mundial. O treinador, contudo, afirmou que a seleção dispõe de opções para reposição.
Sobre o desempenho coletivo, Ancelotti destacou a intensidade, o ritmo e a organização da equipe durante os 60 minutos iniciais, mas apontou a necessidade de maior controle nos minutos finais. Ele também elogiou a parceria entre Vini Jr. e Raphinha, que atuaram próximos pelo lado esquerdo e pelo centro do ataque. A uma semana da estreia contra Marrocos, Ancelotti adiantou que já definiu a escalação titular, mas preferiu não revelar detalhes.
A partida contra o Egito também marcou a despedida do Brasil antes da viagem para a Copa do Mundo, com gol decisivo de Endrick
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