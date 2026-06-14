Ancelotti admite primeiro tempo ruim do Brasil, mas mantém confiança após empate com Marrocos

Treinador da seleção brasileira reconhece problemas no início da partida, destaca melhora no segundo tempo e evita falar sobre ausência de Endrick; Brasil perde para Marrocos em amistoso com recorde de público.
O técnico Carlo Ancelotti , da seleção brasileira , concedeu entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com Marrocos , em partida amistosa realizada no Marrocos .
Apesar de classificar o resultado como "não ruim", Ancelotti não escondeu a insatisfação com a performance da equipe, especialmente no primeiro tempo.
"Temos que fazer a avaliação do que passou na primeira parte, não jogou bem. Muita bola perdida, temos que melhorar neste aspecto. A segunda parte foi melhor", afirmou. O jogo, realizado no estádio de Rabat, contou com a presença de 80.663 torcedores, novo recorde de público para um amistoso da seleção brasileira.
Marrocos dominou os primeiros minutos e abriu o placar aos 21 minutos, após erro de Lucas Paquetá. Brahim Díaz aproveitou o passe recuperado e encontrou passe em profundidade entre a zaga, permitindo a infiltração de En-Nesyri. O Brasil só empatou no segundo tempo, com gol de Lucas Paquetá, de pênalti. Apesar do desempenho aquém do esperado, Ancelotti manteve a confiança na evolução da equipe.
"Não podemos perder a confiança, no primeiro jogo tudo pode acontecer. Não podemos pensar que a equipe estará perfeita no primeiro jogo", disse. Ele também evitou polêmicas sobre a ausência de Endrick no time titular.
"Não estou aqui para falar individualmente sobre um jogador. Falo da equipe. Tivemos algumas oportunidades, mas temos que acertar mais.
" O treinador reforçou que o processo de construção da equipe está no início e que críticas construtivas são parte do caminho. "A confiança é total, acho que no futebol nem tudo sai perfeitamente. Quando tudo não sai perfeitamente, é preciso fazer uma crítica construtiva. Vamos fazer e vamos melhorar.
É só o princípio desse caminho.
" A seleção brasileira agora se prepara para novos compromissos, com a expectativa de ajustes e evolução sob o comando de Ancelotti
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