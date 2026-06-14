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Ancelotti admite primeiro tempo ruim do Brasil, mas mantém confiança após empate com Marrocos

Desporto News

Ancelotti admite primeiro tempo ruim do Brasil, mas mantém confiança após empate com Marrocos
Seleção BrasileiraCarlo AncelottiMarrocos
📆6/14/2026 3:13 AM
📰CNNBrasil
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Treinador da seleção brasileira reconhece problemas no início da partida, destaca melhora no segundo tempo e evita falar sobre ausência de Endrick; Brasil perde para Marrocos em amistoso com recorde de público.

O técnico Carlo Ancelotti , da seleção brasileira , concedeu entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com Marrocos , em partida amistosa realizada no Marrocos .

Apesar de classificar o resultado como "não ruim", Ancelotti não escondeu a insatisfação com a performance da equipe, especialmente no primeiro tempo.

"Temos que fazer a avaliação do que passou na primeira parte, não jogou bem. Muita bola perdida, temos que melhorar neste aspecto. A segunda parte foi melhor", afirmou. O jogo, realizado no estádio de Rabat, contou com a presença de 80.663 torcedores, novo recorde de público para um amistoso da seleção brasileira.

Marrocos dominou os primeiros minutos e abriu o placar aos 21 minutos, após erro de Lucas Paquetá. Brahim Díaz aproveitou o passe recuperado e encontrou passe em profundidade entre a zaga, permitindo a infiltração de En-Nesyri. O Brasil só empatou no segundo tempo, com gol de Lucas Paquetá, de pênalti. Apesar do desempenho aquém do esperado, Ancelotti manteve a confiança na evolução da equipe.

"Não podemos perder a confiança, no primeiro jogo tudo pode acontecer. Não podemos pensar que a equipe estará perfeita no primeiro jogo", disse. Ele também evitou polêmicas sobre a ausência de Endrick no time titular.

"Não estou aqui para falar individualmente sobre um jogador. Falo da equipe. Tivemos algumas oportunidades, mas temos que acertar mais.

" O treinador reforçou que o processo de construção da equipe está no início e que críticas construtivas são parte do caminho. "A confiança é total, acho que no futebol nem tudo sai perfeitamente. Quando tudo não sai perfeitamente, é preciso fazer uma crítica construtiva. Vamos fazer e vamos melhorar.

É só o princípio desse caminho.

" A seleção brasileira agora se prepara para novos compromissos, com a expectativa de ajustes e evolução sob o comando de Ancelotti

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Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Marrocos Amistoso Endrick Futebol Empate Críticas

 

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