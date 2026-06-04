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Anatel prorroga prazo de medida que permite bloqueio de chamadas indesejadas

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Anatel prorroga prazo de medida que permite bloqueio de chamadas indesejadas
AnatelTelemarketingChamadas Indesejadas
📆6/4/2026 1:53 AM
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A Anatel prorrogou o prazo da medida que permite ao consumidor bloquear chamadas indesejadas de telemarketing. A medida visa combater o telemarketing abusivo, que é comum em todo dia e pode chegar a 30 vezes por dia.

A Anatel prorrogou o prazo da medida que permite ao consumidor bloquear chamadas indesejadas de telemarketing. A medida visa combater o telemarketing abusivo, que é comum em todo dia e pode chegar a 30 vezes por dia.

As empresas que realizam mais de 100 mil chamadas curtas por dia e tiverem mais de 85% das ligações encerradas em até seis segundos ficam impedidas de fazer novas chamadas por 15 dias. A Anatel estima que cerca de 247 bilhões de chamadas indesejadas deixaram de chegar aos consumidores nos últimos quatro anos graças às ações de fiscalização. O monitoramento continua porque o telemarketing abusivo ainda faz parte da rotina de muitos brasileiros.

A associação que representa o setor de telesserviços diz que empresas também têm sido prejudicadas com essa prática. A Anatel prorrogou até outubro de 2028 o prazo da medida que permite bloquear as empresas responsáveis. O prazo terminaria em 2026

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Anatel Telemarketing Chamadas Indesejadas Bloqueio Proteção Ao Consumidor

 

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