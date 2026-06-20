Anatel esclarece que alerta sonoro da Defesa Civil não foi disparado por autoridades competentes

Ananat emite comunicado sobre disparo não autorizado de alerta da Defesa Civil e reforça importância do sistema Cell Broadcast para emergências.

A Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ) emitiu neste sábado, 20 de maio, um comunicado oficial esclarecendo que o disparo do alerta sonoro da Defesa Civil durante a madrugada não foi realizado pelas autoridades competentes responsáveis pelo sistema de alertas à população.

A agência destacou a importância do sistema de alertas por Cell Broadcast, ferramenta desenvolvida para exibir mensagens de texto em formato pop-up diretamente na tela dos celulares, com o objetivo de enviar alertas de emergência de forma rápida e eficiente. A Anatel reforçou que o sistema está apto a cumprir seu propósito de apoiar ações de prevenção e resposta a desastres, contribuindo para a proteção da população e a preservação de vidas.

A Defesa Civil, por sua vez, informou que está tomando as providências necessárias para religar o sistema o mais rapidamente possível, assim que todas as condições de segurança forem restabelecidas. O incidente ocorreu após a plataforma de envio do Defesa Civil Alerta ser tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado. A interrupção foi causada por uma invasão ao sistema, que resultou no envio não autorizado de um alerta para diversas regiões do país.

O alerta foi ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que levanta preocupações sobre a segurança dos canais de comunicação de emergência. A Anatel, como reguladora do setor de telecomunicações, está acompanhando a situação e prestando suporte técnico para a recuperação do serviço.

A comunicação de emergência via Cell Broadcast é uma tecnologia que permite o envio de mensagens para todos os dispositivos móveis em uma área geográfica determinada, sem necessidade de cadastro prévio. Diferente de mensagens SMS convencionais, o Cell Broadcast não congestiona a rede, pois utiliza um canal dedicado, garantindo que os alertas cheguem rapidamente mesmo em situações de alta demanda.

No Brasil, esse sistema foi implementado como parte das estratégias de redução de riscos de desastres e tem sido fundamental em eventos como enchentes, deslizamentos e outros fenômenos naturais. A invasão sofrida pelo sistema da Defesa Civil, no entanto, expõe vulnerabilidades que precisam ser abordadas com urgência, incluindo a fortalecimento de protocols de segurança e a auditoria constante dos acessos remotos.

A Anatel e outros órgãos envolvidos devem promover uma revisão completa dos procedimentos para evitar que episódios semelhantes se repitam, assegurando a confiabilidade de um canal tão crítico para a segurança pública





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