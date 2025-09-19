Anajú Dorigon: De 'Malhação' a Mônaco - Uma Jornada entre Atuação e Amor

Anajú Dorigon, estrela de 'Malhação', fala sobre sua trajetória, a importância da novela em sua carreira e sua vida entre Brasil e Mônaco, onde mora com o piloto de Fórmula E Maximilian Günther. A atriz discute seus projetos futuros, o amor pela atuação e a flexibilidade de sua carreira.

Anajú Dorigon , atriz que conquistou o público em ' Malhação ', relembra sua estreia na icônica novela e compartilha detalhes sobre sua vida dividida entre o Brasil e Mônaco , onde reside seu namorado, o piloto alemão de Fórmula E , Maximilian Günther . A atriz, que também se destaca nas redes sociais , fala sobre a importância da novela em sua carreira e como a experiência moldou sua vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente.

Ela expressa gratidão pelo carinho do público e pela oportunidade de fazer parte de um projeto que marcou a cultura brasileira, 'Malhação' fez parte do DNA de muitos jovens e estar ali teve um significado forte. \Anajú também revela seus planos para o futuro, destacando seu amor pela atuação e sua vontade de continuar trabalhando em novelas, pois ela acredita que as novelas são uma parte essencial da cultura brasileira. Além disso, ela menciona sua participação em um novo projeto cinematográfico que promete abordar temas profundos e relevantes, instigando a reflexão sobre as consequências das decisões. A atriz explica que a busca por novos aprendizados, inclusive através de estudos em criminologia, complementa sua formação em artes dramáticas e enriquece sua atuação. Essa sede por conhecimento e experiência, ela acredita, é fundamental para o crescimento profissional e pessoal. A atriz ainda fala sobre sua paixão por aprender, o que a levou a estudar temas que a interessavam, e como isso se relaciona com sua profissão. Ela defende a importância do estudo e da educação como ferramentas transformadoras na vida das pessoas.\Além de sua carreira como atriz, Anajú tem se destacado nas redes sociais, com mais de três milhões de seguidores no Instagram. Ela compartilha como a internet abriu novas portas em sua vida, permitindo que ela explorasse outras áreas de interesse e se comunicasse com um público maior. A atriz também aborda seu relacionamento com Maximilian Günther, revelando como o automobilismo, seu esporte favorito, a aproximou do piloto. Ela conta como se conheceram e como a distância entre Brasil e Mônaco se tornou um desafio superado pela flexibilidade proporcionada por sua profissão e pela internet. Anajú está aprendendo alemão para se comunicar melhor com seu namorado, enquanto ele estuda português. Ela se mostra feliz com a possibilidade de conciliar sua carreira com o relacionamento e a vida em dois países, enfatizando que jamais abandonaria sua profissão ou seu país de origem. Anajú demonstra entusiasmo com a possibilidade de construir uma vida com duas casas, uma no Brasil e outra em Mônaco, por pelo menos, enquanto estiver nesse relacionamento. O texto também faz menção a outras atrizes que fizeram sucesso em Malhação, relembrando os seus personagens e os seus pares românticos





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Anajú Dorigon Malhação Fórmula E Maximilian Günther Atuação Brasil Mônaco Novelas Redes Sociais Relacionamento

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Jogadores do Mônaco ficam de cueca dentro de avião após ar condicionado apresentar defeitoEm vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver inúmeros atletas suados e claramente desconfortáveis com a situação

Consulte Mais informação »

Jogadores do Monaco embarcam em avião somente de cuecaAlguns atletas do Monacoretiraram suas camisas, enquanto outros permaneceram apenas de roupa íntima durante o embarque

Consulte Mais informação »

Governo Trump prepara decreto sobre violência política e discurso de ódio, gerando alerta entre progressistasPresidente e outros republicanos intensificaram pressão após morte de Charlie Kirk e acusam grupos progressistas de contribuírem para o aumento do discurso de ódio e da intolerância

Consulte Mais informação »

Bruno Gadiol posa totalmente nu e deixa o bumbum à mostra em novo trabalhoAtor já foi visto em 'Malhação: Viva a diferença' e na série 'As five'

Consulte Mais informação »

Anajú Dorigon relembra estreia em 'Malhação' e fala da vida entre o Brasil e Mônaco, onde mora seu namorado, piloto alemão de Fórmula EAnajú Dorigon relembra estreia em 'Malhação' e fala da vida entre o Brasil e Mônaco, onde mora seu namorado, piloto alemão de Fórmula E

Consulte Mais informação »

EUA e China aprovam acordo preliminar sobre TikTok após conversa entre Trump e Xi“A ligação foi muito boa, voltaremos a falar por telefone, agradeço a aprovação do TikTok e ambos aguardamos ansiosamente o encontro na APEC!”, disse o presidente americano

Consulte Mais informação »