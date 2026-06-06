Anafilaxia induzida por exercício: uma reação alérgica grave e rara

A anafilaxia induzida por exercício é uma reação alérgica grave e rara que pode ser desencadeada por atividades físicas moderadas. Os sintomas incluem coceira intensa e dificuldade para respirar. A causa exata da anafilaxia induzida por exercício permanece incerta, mas estudos sugerem que os mastócitos podem desempenhar um papel central. Os tratamentos incluem mudanças comportamentais e uso de autoinjetores de adrenalina.

A anafilaxia induzida por exercício é uma reação alérgica grave, embora rara, a atividades físicas moderadas. Pode causar coceira intensa em todo o corpo, seguida rapidamente por dificuldade para respirar.

Estima-se que entre 2,3% e 5% de todos os casos de anafilaxia no mundo sejam desencadeados por exercícios. A EIA foi identificada pela primeira vez na década de 1970 por médicos no Colorado, depois que um corredor de longa distância de 30 anos foi hospitalizado várias vezes, com poucos dias de intervalo, enquanto corria. Exames adicionais revelaram que seu sangue continha todos os sinais característicos de anafilaxia.

Intrigados, eles investigaram mais a fundo e logo descobriram que o corredor só desenvolvia sintomas alérgicos quando se exercitava após comer frutos do mar. Quando não comia frutos do mar antes do exercício, não apresentava sintomas. Já está bem estabelecido que nem todos os casos de EIA são desencadeados por alérgenos alimentares. Esse subtipo é conhecido especificamente como EIA dependente de alimentos.

É comumente desencadeado por alimentos como frutos do mar, nozes, ovos, leite e trigo. Mas os sintomas da asma induzida pelo exercício também podem surgir quando o exercício ocorre após a exposição a uma série de outros fatores, incluindo certos medicamentos, infecções, alterações hormonais, consumo de álcool ou até mesmo gatilhos ambientais, como o pólen. Em alguns casos, o exercício por si só desencadeia uma reação.

Os sintomas da aspergilose invasiva por exercício são semelhantes aos observados em outras reações alérgicas. Erupções cutâneas com coceira, inchaço dos lábios, formigamento na boca e até vômitos após exercícios físicos já foram relatados. Em casos graves, também pode causar problemas respiratórios e circulatórios. A anafilaxia induzida por exercício parece ser desencadeada mais comumente por exercícios aeróbicos, como corrida, futebol, dança e até jardinagem.

A AIE pode ocorrer igualmente em todas as idades e sexos, mas tende a ser diagnosticada pela primeira vez no início da idade adulta. Um estudo que acompanhou pacientes diagnosticados com AIE durante um período de dez anos constatou que os sintomas da maioria dos pacientes diminuíram ou se estabilizaram ao longo do tempo.

No entanto, isso pode ser atribuído às precauções tomadas pelos participantes para reduzir os fatores desencadeantes, como evitar exercícios físicos intensos. Apesar de anos de pesquisa, a causa exata da anafilaxia induzida por exercício permanece incerta. Inicialmente, cientistas e médicos sugeriram que se tratava apenas de uma alergia alimentar. Mas estudos posteriores demonstraram o contrário.

A compreensão mais próxima que tivemos da causa da AIE vem de recentes ensaios de imunoterapia oral, nos quais pessoas alérgicas a alimentos como amendoim ou trigo receberam pequenas doses diárias desses alimentos para treinar seu sistema imunológico a tolerá-los. Foi descoberto que esse treinamento imunológico podia ser desfeito se a mesma dose baixa do alimento fosse ingerida seguida de exercício físico, resultando em uma reação alérgica.

De fato, os cientistas calcularam que ingerir aproximadamente metade da quantidade do alimento ainda poderia desencadear uma reação alérgica quando seguido de exercício. Pesquisadores também relataram casos de pessoas sem alergias conhecidas que desenvolveram anafilaxia repetida após exercícios aeróbicos moderados a vigorosos. Isso levanta a possibilidade de um alérgeno desconhecido ou oculto estar envolvido, ou que o próprio exercício possa atuar como gatilho.

Curiosamente, ao analisar os participantes do estudo de imunoterapia oral, observou-se que exercícios moderados a vigorosos nem sempre desencadeavam anafilaxia - mesmo quando eles consumiam o alimento que normalmente provocava uma reação alérgica antes do exercício. Isso demonstra a dificuldade em prever quando a AIE irá ocorre





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