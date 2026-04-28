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Anac atualiza regras para transporte de power banks em voos no Brasil

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Anac atualiza regras para transporte de power banks em voos no Brasil
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📆4/28/2026 6:38 AM
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A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reforçou as normas de segurança para o transporte de carregadores portáteis em voos, estabelecendo limites de capacidade e proibindo o uso durante o voo. Passageiros que não cumprirem as regras podem enfrentar problemas no embarque, sem garantia de assistência das companhias aéreas.

A Agência Nacional de Aviação Civil ( Anac ) atualizou as regras para o transporte de carregadores portáteis, conhecidos como power banks , em voos no Brasil. A medida foi adotada após o registro de incidentes envolvendo superaquecimento e incêndios causados por esses dispositivos, o que levou as autoridades a reforçar as normas de segurança.

De acordo com a nova regulamentação, os power banks devem ser transportados exclusivamente na bagagem de mão, com capacidade máxima de 100 Wh sem restrições. Equipamentos com capacidade entre 100 Wh e 160 Wh exigem autorização prévia da companhia aérea, enquanto dispositivos com capacidade superior a 160 Wh estão proibidos de embarcar em voos.

Além disso, a norma proíbe o uso dos carregadores durante o voo, seja para recarregar outros aparelhos ou para recarregar o próprio power bank. Os dispositivos também devem estar protegidos contra curto-circuito, com terminais isolados ou acondicionados na embalagem original. A Anac justifica as novas regras como uma forma de reduzir o risco de incêndios em cabine, já que baterias de lítio podem apresentar falhas que levam ao superaquecimento.

O descumprimento das normas pode acarretar problemas no momento do embarque, sem garantia de assistência por parte das companhias aéreas. O advogado Rodrigo Alvim explica que, se o passageiro colocar o equipamento na bagagem errada ou levar mais unidades do que o permitido, pode enfrentar dificuldades. Esses casos são considerados culpa exclusiva do passageiro, o que significa que, embora algumas empresas possam optar por ajudar o cliente, não há obrigação legal de reacomodação.

O especialista destaca que, embora o ideal seja que o passageiro seja reacomodado em outro voo para resolver a situação, isso não é um direito garantido. Se a companhia aérea não quiser reacomodar o passageiro, ela não é obrigada por lei a fazê-lo. A Anac recomenda que os passageiros verifiquem as regras específicas de cada companhia aérea antes de viajar, a fim de evitar inconvenientes no momento do embarque.

A agência também sugere que os usuários de power banks estejam atentos às condições de uso e armazenamento dos dispositivos, seguindo as orientações dos fabricantes para garantir a segurança durante o voo

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