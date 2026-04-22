Ana Paula Renault se emociona ao falar da perda do pai e celebra a vitória no BBB 26

A campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, concedeu entrevistas e relembrou momentos marcantes do reality show, incluindo a recente perda de seu pai. Ela também recebeu o carinho de famosos e familiares.
Ana Paula Renault , a campeã do Big Brother Brasil 26, embarcou em uma agenda intensa após sua vitória no reality show. A ex-confinada concedeu entrevistas e teve um encontro especial com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' nesta quarta-feira, dia 22.
Durante o programa, Ana Paula relembrou momentos marcantes de sua participação, incluindo as polêmicas e os desafios enfrentados dentro da casa. A conversa tomou um tom emocionante quando ela falou sobre a recente perda de seu pai, Gerardo, aos 96 anos, apenas dois dias antes da final do programa. Visivelmente abalada, Ana Paula expressou sua dificuldade em lidar com a dor e como a dinâmica agitada pós-reality a estava ajudando a enfrentar o luto.
'Eu não sei muito o que está acontecendo. Acho que não quero entender. Eu não conseguiria (caso estivesse lá fora), acho, conceber esse momento. Estar aqui, dessa forma, tendo uma agenda mais movimentada está ajudando a enfrentar isso tudo', confessou a campeã, demonstrando a fragilidade e a força que a caracterizaram ao longo do programa.
Ela também compartilhou sua incerteza sobre o futuro, mas expressou determinação: 'Não sei como vai ser, mas vai ser'. O programa 'Mais Você' também recebeu familiares de Ana Paula, incluindo suas irmãs e madrasta, Gisele Renault. Gisele compartilhou um conselho valioso que seu pai sempre transmitia: 'Vai ser do jeito que o pai nos ensinou. Aconteça o que acontecer, a gente só tem um caminho: continuar em frente'.
Essa mensagem de resiliência e perseverança ressoou com a própria Ana Paula, que reforçou o sentimento de união familiar: 'Juntas'. A vitória de Ana Paula também despertou o carinho de diversas personalidades famosas, como Tatá Werneck e Grazi Massafera, que expressaram seus parabéns e apoio à campeã. Ana Paula revelou que sua estratégia dentro da casa era 'irritar quem a irritasse', buscando desmascarar atitudes e comportamentos que considerava falsos.
Ela também relembrou sua participação no BBB 16, quando foi expulsa após um confronto físico com Renan, admitindo seu erro e a invasão do espaço pessoal do outro.
'Eu era mais nova, menos cansada e mais inconsequente. Fui interrompida de uma forma abrupta, feia, fui expulsa do programa. Eu errei, claro que sim, invadi o limite do outro. A expulsão foi legítima', declarou Ana Paula, demonstrando maturidade e autocrítica.
Além da cobertura do 'BBB 26', outras notícias também ganharam destaque. Marciele foi eleita a mais bem vestida na final do reality show, celebrando sua ancestralidade através de seus looks. Ana Paula Renault, presenteada com um carro como prêmio, teve sua carteira de habilitação cassada após um acidente e por desacato à autoridade.
