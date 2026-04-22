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Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26

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Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26
BBB 26Ana Paula RenaultCampeã
📆4/22/2026 9:57 AM
📰jornalextra
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Jornalista mineira vence a edição do reality show com 76,94% dos votos, dois dias após a morte do pai, e leva prêmio de R$ 5,7 milhões.

Ana Paula Renault sagrou-se campeã do ‘Big Brother Brasil 26’ em uma final emocionante, conquistando um prêmio de R$ 5,7 milhões. A vitória da mineira, que já havia participado do reality show em 2016, foi marcada por uma trajetória intensa e repleta de desafios.

Desde o início da competição, Ana Paula se destacou como uma figura central, protagonizando momentos de humor, conflito e estratégia. Sua jornada foi ainda mais impactante devido à perda do pai, Gerardo Renault, apenas dois dias antes da final, um evento que comoveu o público e seus companheiros de casa. A participante demonstrou resiliência e determinação ao longo do programa, superando seis paredões, monstros e diversas dinâmicas desafiadoras.

Sua habilidade em formar alianças, confrontar adversários e manter uma postura assertiva foram cruciais para seu sucesso. A amizade com Milena, construída desde o primeiro dia, foi um dos pilares de sua jornada, embora tenha enfrentado momentos de tensão na reta final. Ana Paula também se destacou por seus apelidos criativos e memoráveis para os outros participantes, que se tornaram bordões da edição.

Antes de entrar no programa, a jornalista possuía uma base de 2,3 milhões de seguidores, que cresceu para 7,9 milhões durante sua participação. Além do prêmio em dinheiro, a vencedora recebeu um apartamento avaliado em R$ 270 mil e um carro 0 km no valor de R$ 200 mil. A vitória de Ana Paula Renault representa uma história de superação, estratégia e conexão com o público, consolidando-a como uma das participantes mais marcantes da história do ‘BBB’.

A edição deste ano também foi marcada por outros acontecimentos relevantes, como a análise de um projeto de lei que isenta doadoras de leite materno da taxa de inscrição em concursos públicos no Rio de Janeiro, a ascensão do cantor Marcelo Pires Vieira como ator na Globo e a polêmica em torno de um projeto voltado ao público masculino liderado por Juliano Cazarré. A cobertura do ‘BBB 26’ se estendeu para além da casa, abordando temas como o caso Henry Borel e as dificuldades do Fluminense no sistema defensivo

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BBB 26 Ana Paula Renault Campeã Reality Show Prêmio Milena Juliano Morte Do Pai

 

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