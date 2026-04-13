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Ana Cristina Silveira Assume a Presidência do INSS: Novo Foco em Eficiência e Atendimento

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Ana Cristina Silveira Assume a Presidência do INSS: Novo Foco em Eficiência e Atendimento
INSSAna Cristina SilveiraPrevidência Social
📆4/13/2026 4:21 PM
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O Ministério da Previdência Social anuncia a substituição na presidência do INSS. Ana Cristina Silveira, servidora de carreira, assume o cargo com a missão de agilizar a fila de benefícios e melhorar o atendimento. A mudança representa um novo momento para o Instituto.

O Ministério da Previdência Social anunciou nesta segunda-feira, 13 de maio, a substituição na presidência do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ). Gilberto Waller, que ocupou o cargo por 11 meses, foi desligado, dando lugar a Ana Cristina Silveira .

Servidora de carreira do INSS há mais de duas décadas, Ana Cristina assume a liderança com um desafio claro: acelerar a análise dos pedidos de benefícios, simplificar os procedimentos internos e aprimorar a qualidade do atendimento aos segurados. A mudança representa uma nova fase para o Instituto, com foco na eficiência e na satisfação dos cidadãos que dependem dos serviços previdenciários. A experiência e o conhecimento de Ana Cristina sobre o funcionamento do INSS, desde o atendimento inicial nas agências até as fases de recursos, são vistos como elementos cruciais para o sucesso da nova gestão.

A escolha de Ana Cristina Silveira para a presidência do INSS foi recebida com otimismo pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. Em suas declarações, o ministro expressou gratidão a Gilberto Waller pelos serviços prestados e deu as boas-vindas à nova presidente, destacando suas qualidades e o perfil adequado para enfrentar os desafios. Wolney Queiroz enfatizou a importância de solucionar a questão da fila de espera, que tem afetado milhares de brasileiros, e ressaltou o compromisso do governo em não deixar nenhum cidadão desamparado.

A nomeação de Ana Cristina também foi celebrada como um marco na valorização dos servidores e no empoderamento feminino dentro do INSS, com o ministro ressaltando a presença de outras quatro diretoras na alta cúpula do órgão. A mudança de comando no INSS ocorre em um momento crucial, em que o Instituto enfrenta desafios significativos, como a necessidade de modernizar seus processos e garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário. A expectativa é que a nova gestão, sob a liderança de Ana Cristina, consiga implementar as melhorias necessárias e atender às demandas da população com mais agilidade e eficiência.

A transição na presidência do INSS se dá após um período marcado por desafios e investigações. Gilberto Waller assumiu o cargo após a saída de Alessandro Stefanutto, que deixou o cargo em meio a uma ordem judicial. O antecessor enfrentava investigações relacionadas a uma fraude bilionária envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, que inclusive motivou a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional.

Durante sua gestão, Waller liderou o processo de ressarcimento dos beneficiários afetados pela fraude, e o INSS conseguiu devolver aproximadamente R$ 2,959 bilhões a 4,3 milhões de pessoas. A nova gestão terá a responsabilidade de dar continuidade a este processo e, ao mesmo tempo, implementar medidas para prevenir futuras fraudes e garantir a integridade do sistema. A nomeação de Ana Cristina Silveira representa uma oportunidade para o INSS se renovar, fortalecer seus processos e reafirmar seu compromisso com a proteção social dos brasileiros.

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