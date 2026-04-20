Ana Castela registra queda acidental durante transmissão ao vivo em show no litoral de SP

A cantora sertaneja Ana Castela protagonizou um momento inusitado ao tropeçar e cair durante uma live gravada a caminho do palco em Itanhaém. O vídeo viralizou e a artista comentou o caso com bom humor.
A renomada cantora sertaneja Ana Castela , aos 22 anos, protagonizou um episódio inusitado que rapidamente viralizou nas redes sociais durante o último final de semana. Enquanto se preparava para subir ao palco em um show realizado na noite deste domingo, dia 19, na cidade de Itanhaém , localizada no litoral de São Paulo, a artista acabou sofrendo uma queda inesperada.
O momento, que normalmente passaria despercebido pelo público, foi capturado em tempo real pela própria cantora, que realizava uma transmissão ao vivo para seus seguidores no momento do acidente. Diferente de sua rotina habitual, onde costuma interagir com o público apenas após o início da apresentação, desta vez, Ana decidiu registrar o trajeto desde o seu camarim até a estrutura do palco, sem prever que o registro acabaria incluindo um tropeço bastante desajeitado. Na manhã seguinte ao ocorrido, segunda-feira, dia 20, a intérprete de sucessos do gênero boiadeira utilizou suas redes sociais para comentar a situação com seu característico bom humor, minimizando o susto e rindo da própria desventura. Ela relatou que o incidente foi motivado por um detalhe simples: o comprimento da sua calça, que acabou causando o tropeço durante a caminhada. Ana descreveu o acontecido como um dos tombos mais feios e ao mesmo tempo inusitados que já experimentou ao longo de sua trajetória profissional. A artista confessou que sentia uma espécie de pressentimento de que algo do tipo poderia acontecer em breve, embora tenha admitido que ficou bastante irritada com o deslize logo após o impacto com o chão, principalmente por ter ocorrido justamente quando ela decidiu documentar o trajeto em vídeo. O vídeo da queda, que rapidamente ganhou repercussão na internet, gerou milhares de comentários de fãs, que elogiaram a autenticidade e a capacidade da cantora em lidar com situações embaraçosas de forma leve e transparente. Para Ana Castela, o episódio serve apenas como mais um capítulo de sua rotina intensa e humana no mundo da música, onde as exposições nas redes sociais fazem parte constante da interação com o seu fiel público. A artista aproveitou o momento para reforçar a proximidade que mantém com seus admiradores, mostrando que mesmo os momentos de vulnerabilidade ou pequenas gafes fazem parte da rotina de quem vive sob os holofotes. O incidente em Itanhaém, embora tenha causado um susto momentâneo, terminou apenas como uma curiosidade engraçada que reforça o perfil descontraído que a cantora sempre buscou manter em suas redes sociais oficiais
Do sertanejo à atuação, Ana Castela fala sobre nova fase: 'Dá um friozinho na barriga'
