Análise jurídica das acusações de Abelardo de la Espriella contra Gustavo Petro nas eleições da Colômbia

Explicação detalhada das leis RICO e do projeto Lei Bolívar, citados pelo candidato colombiano Abelardo de la Espriella em sua campanha contra o presidente Gustavo Petro, com contexto sobre a situação política venezuelana e a jurisdição dos EUA.

O cenário político da Colômbia é marcado por um debate jurídico complexo e por referências a eventos internacionais que influenciam a campanha eleitoral. O candidato presidencial Abelardo de la Espriella, cidadão naturalizado norte-americano desde fevereiro de 2023, tem bases parte de suas acusações contra o presidente Gustavo Petro e seus aliados em legislações dos Estados Unidos.

De la Espriella menciona a Lei RICO, originalmente criada em 1970 para combater a máfia, cujo nome completo é Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Essa lei permite processar membros de organizações criminosas e, através deles, alcançar seus líderes, mas sua aplicação extraterritorial é limitada e requer conexão com território ou interesses dos EUA.

Além disso, ele cita a chamada Lei Bolívar, um projeto de lei que nunca se tornou lei federal. Apresentado pelo então representante Michael Waltz, a proposta visava proibir transações comerciais com o regime venezuelano não reconhecido por Washington, mas foi aprovada apenas pela Câmara em novembro de 2024 e segue pendente no Senado.

O contexto venezuelano também mudou: Nicolás Maduro foi capturado por forças dos EUA em janeiro de 2025 e o governo de Delcy Rodríguez não é reconhecido pelos EUA, o que tornaria irrelevante a proibição de negócios com um governo que não controla o país. A extraterritorialidade das leis norte-americanas, reconhecida pela Suprema Corte, aplica-se principalmente dentro do território dos EUA, o que enfraquece a ideia de usar tais normas contra figuras colombianas sem ligação direta.

O apoio público de Donald Trump a De la Espriella em junho de 2025 adiciona uma dimensão internacional à campanha, mas não altera ostatus jurídico das leis mencionadas. A referência ao ex-presidente Juan Manuel Santos e ao caso Odebrecht serve para关联 corruption allegations, mas não fundamenta a aplicação da Lei RICO ou da Lei Bolívar sem provas concretas de envolvimento em organização criminosa transnacional.

Em resumo, as alegações de De la Espriella misturam conceitos jurídicos americanos com uma realidade política latino-americana em transformação, mas carecem de base legal consistente, pois a Lei Bolívar não existe e a aplicação da RICO exigiria conexões claras com os EUA que não foram demonstradas





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