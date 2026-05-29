Amorim diz que cooperação internacional é bem-vinda, mas pretexto para intervenção é inaceitável

Celso Amorim, assessor da Presidência, critica classificação dos EUA ao PCC e CV como terroristas e defende soberania brasileira.

O assessor especial da Presidência, Celso Amorim , afirmou nesta quarta-feira que a cooperação internacional é bem-vinda, mas que pretextos para intervenção estrangeira são inaceitáveis. A declaração ocorre após o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificar as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras.

Amorim, que é uma das vozes mais influentes na política externa brasileira, fez questão de diferenciar a colaboração legítima entre países de ações unilaterais que possam ferir a soberania nacional. Segundo ele, o combate ao crime organizado é uma prioridade para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, e a cooperação em temas como lavagem de dinheiro e contrabando de armas é essencial.

No entanto, qualquer justificativa para uma intervenção direta ou indireta no país é inaceitável e viola os princípios constitucionais e internacionais que regem as relações entre nações. A decisão dos Estados Unidos de incluir o PCC e o CV em sua lista de organizações terroristas gerou reações imediatas no governo brasileiro.

Em março, durante uma conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o Brasil já havia manifestado preocupação com essa possibilidade. O argumento central do Itamaraty é que as facções criminosas não se enquadram na definição de terrorismo prevista na Constituição brasileira.

A Lei Antiterrorismo de 2016 estabelece que terrorismo é a prática de atos motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, com o objetivo de provocar terror social ou generalizado. Dessa forma, crimes como tráfico de drogas, homicídios e assaltos, embora hediondos, não são tipificados como terrorismo no Brasil. Essa diferença conceitual é crucial para entender a posição do governo Lula, que busca manter o controle sobre a política de segurança pública sem interferência externa.

A classificação feita pelos EUA pode ter implicações diplomáticas e práticas. Para o Brasil, o ato é visto como uma tentativa de estender a influência política dos Estados Unidos sobre a América Latina, utilizando o combate ao crime organizado como justificativa.

Além disso, a medida pode complicar a cooperação bilateral em áreas como inteligência e finanças, já que o governo brasileiro pode ser pressionado a adotar táticas mais duras contra as facções, o que poderia levar a violações de direitos humanos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, elogiou a decisão norte-americana em suas redes sociais, escrevendo "Grande dia".

A declaração de Flávio Bolsonaro indica uma divisão política no Brasil, com setores da direita apoiando a classificação e a esquerda criticando-a como uma interferência indevida. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se pronunciou oficialmente, e o Itamaraty estuda as consequências jurídicas e políticas do ato. A situação coloca em xeque a capacidade do Brasil de lidar com o crime organizado de forma autônoma, ao mesmo tempo que busca cooperação internacional sem ceder soberania.

Especialistas em relações internacionais alertam que a categorização de grupos criminosos como terroristas pode abrir precedentes perigosos, permitindo que outros países intervenham em assuntos internos brasileiros. A comunidade internacional observa com atenção os próximos passos do governo Lula, que deve equilibrar a necessidade de combater o crime com a defesa da independência nacional





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