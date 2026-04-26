Amizade entre Jorge Amado e José Saramago Celebrada em Salvador

Paloma Amado e Pilar del Río relembram a amizade e o compromisso humanista de Jorge Amado e José Saramago na Bienal do Livro Bahia, destacando a importância de preservar seus legados literários.

Em Salvador, Paloma Amado e Pilar del Río, figuras centrais na preservação dos legados de Jorge Amado e José Saramago , respectivamente, compartilharam reflexões sobre a profunda amizade que uniu os dois renomados escritores.

A conversa, realizada no contexto da Bienal do Livro Bahia, destacou o compromisso comum de Amado e Saramago com o humanismo, a defesa da liberdade de pensamento e a oposição a qualquer forma de dogmatismo. Ambas as gestoras enfatizaram que os autores colocavam o ser humano no centro de suas preocupações, transcendendo ideologias e interesses partidários, e valorizavam a capacidade individual de pensar criticamente.

A amizade entre Jorge Amado e José Saramago floresceu tardiamente, na década de 1990, quando ambos já possuíam obras consolidadas e reconhecidas internacionalmente. Compartilharam momentos de convívio, viagens, projetos literários e um apreço mútuo pela linguagem provocadora e pela independência intelectual. Após os falecimentos de Amado em 2001 e Saramago em 2010, o vínculo se fortaleceu entre Paloma Amado, filha do escritor baiano, e Pilar del Río, viúva do Nobel de Literatura.

Juntas, elas lideram as fundações dedicadas a preservar e divulgar as obras de seus respectivos parceiros, promovendo iniciativas conjuntas como a Casa Amado e Saramago, um espaço de encontro e celebração da literatura. A publicação de 'Com o mar por meio. Uma amizade em cartas', que reúne a correspondência inédita entre os dois autores, é outro exemplo da colaboração entre as fundações.

Durante a Bienal do Livro Bahia, Paloma e Pilar participaram da mesa 'O Sal da Vida', mediada pela jornalista e biógrafa de Jorge Amado, Joselia Aguiar, onde aprofundaram suas reflexões sobre a importância da memória e da preservação do legado literário. Paloma Amado ressaltou a singularidade da amizade entre os dois escritores, apesar das diferenças culturais, destacando que ambos compartilhavam uma postura crítica em relação ao pensamento único, às ditaduras e à falta de respeito.

Pilar del Río enfatizou a importância de manter viva a presença de Saramago através de iniciativas como as visitas guiadas à Casa José Saramago em Lanzarote, onde os visitantes podem ter um contato mais próximo com o universo do escritor. A gestão dos legados literários de Amado e Saramago é pautada por uma abordagem responsável, que prioriza a qualidade editorial e a disseminação da obra em diferentes culturas, em vez de buscar apenas o lucro.

Paloma Amado exemplificou essa postura ao negociar novas traduções da obra de Amado em mercados como Rússia e China, priorizando projetos que valorizem a obra em si, mesmo que isso signifique abrir mão de ganhos financeiros imediatos. A tradução da obra de Amado para o armênio, uma língua com potencial comercial limitado, é outro exemplo dessa abordagem, demonstrando o compromisso de Paloma em levar a obra de seu pai a diferentes públicos, independentemente de considerações comerciais.

A Wylie Agency, agência literária que representa tanto Saramago quanto Amado no exterior, desempenha um papel fundamental na divulgação das obras em mais de 50 países, combinando qualidade editorial e interesse comercial





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