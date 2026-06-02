Amistosos pré-Copa seguem até a abertura do Mundial com 42 jogos e agenda completa de transmissões

A nove dias do início da Copa do Mundo, seleções de todo o mundo realizam amistosos preparatórios. A seleção brasileira enfrenta o Egito e o Globo disponibiliza agenda com todos os jogos e onde assistir.

A nove dias do início da Copa do Mundo, as seleções participantes entram na reta final de preparação para a competição. Mesmo às vésperas de suas estreias, muitas equipes ainda realizam amistosos preparatórios para ajustar táticas, testar formações e avaliar o condicionamento físico dos jogadores.

Um exemplo é a seleção brasileira, que enfrenta o Egito no próximo sábado (6), nos Estados Unidos. Este jogo é apenas um dos 42 amistosos que ocorrerão entre esta terça-feira (1) e a abertura do Mundial, envolvendo pelo menos uma das 32 seleções classificadas. Essas partidas são cruciais para os treinadores, que têm a oportunidade de fazer os últimos ajustes antes do início da campanha no Catar.

A agenda completa, organizada pelo GLOBO, inclui todos os confrontos e um guia detalhado de onde assistir a cada um deles, permitindo que os torcedores entrem no clima da Copa mesmo antes do pontapé inicial. Os jogos estão distribuídos por diferentes continentes, com muitos sendo realizados em estádios dos Estados Unidos, Europa e até mesmo em países da América Central e do Sul.

A variedade de locais reflete a logística das equipes, que buscam condições ideais de treinamento e adaptação a diferentes fusos horários. Algumas seleções optam por campos conhecidos, onde já treinaram antes, enquanto outras escolhem sedes que simulem as condições climáticas do Catar.

Além disso, esses amistosos servem como teste para tecnologias como o var e para a aclimatação de jogadores que atuam em ligas distantes da Europa. A expectativa around these matches é alta, pois deles dependem as últimas confirmações de escalação e a análise de pontos fracos e fortes dos adversários. Para o Brasil, o jogo contra o Egito será uma chance de ver Neymar, Vinicius Junior e outros craques em ação, além de testar o entrosamento do grupo.

Outras seleções favoritas, como França, Inglaterra, Argentina e Alemanha, também têm amistosos marcados, alguns contra rivais diretos ou seleções de menor expressão, mas que podem oferecer resistência. A cobertura televisiva e streaming é ampla, com canais como ESPN, Sportv, Globo e plataformas como Disney+ e DAZN garantindo transmissão para o público brasileiro.

No entanto, alguns jogos ainda não têm confirmação de transmissão, o que pode frustrar torcedores que desejam acompanhar todas as partidas. A lista de locais inclui estádios icônicos como o Stade Pierre-Mauroy, em Lille, França, e o Estadio Cuauhtémoc, em Puebla, México, além de arenas nos Estados Unidos, como o Q2 Stadium, em Austin, e o Snapdragon Stadium, em San Diego.

Esses ambientes proporcionam não só o treino técnico, mas também a adaptação a superfícies e estruturas que podem ser semelhantes às encontradas no Catar. A importância desses amistosos vai além do aspecto esportivo: eles geram movimentação econômica nos locais que os recebem e aumentam a expectativa global para o maior evento do futebol mundial.

Com a proximidade da Copa, cada partida preparatória é uma oportunidade para os times demonstrarem evolução e para os fãs terem um gostinho do que está por vir





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Amistosos Seleção Brasileira Transmissão Preparação

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Renata Mendonça analisa convocação do Brasil e amistosos antes da Copa: 'Divergências'Renata Mendonça analisa os amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo e comenta a convocação de Carlo Ancelotti.

Read more »

Brasil e Alemanha goleiam, e anfitriões vencem amistosos para a Copa do MundoA contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entrou na reta final. No último fim de semana, seleções espalhadas

Read more »

Copa do Mundo 2026: veja ideias de look para assistir aos jogosA temporada mundial tem início no próximo dia 11 de junho, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México

Read more »

Como marcar jogos da Copa do Mundo na agenda de seu celularAplicativo lança funcionalidade compatível com os calendários do Google e da Apple

Read more »