Seleções candidatas ao título e adversárias do Brasil realizam últimos testes antes da Copa do Mundo de 2026. Alemanha derrota EUA, Portugal bate Chile com confusão, Inglaterra vence Nova Zelândia e Escócia goleia Bolívia.

O último sábado foi movimentado com vários amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, onde algumas das principais seleções participantes realizaram seus últimos testes antes do torneio.

A Alemanha enfrentou os Estados Unidos, anfitriões de uma das sedes da próxima edição, e venceu por 2 a 1 em Chicago. Os gols alemães foram marcados por Sané e Havertz, enquanto Antonee Robinson descontou para os americanos. Com esse resultado, a seleção alemã chega ao mundial com uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas.

Outra forte candidata ao título, Portugal, se despediu de sua torcida no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Chile. Gonçalo Guedes, que entrou no lugar de Cristiano Ronaldo, abriu o placar, e Bruno Fernandes ampliou. Cepeda marcou o gol chileno já nos acréscimos. A partida foi marcada por um incidente violento: aos 44 minutos do primeiro tempo, o português Rafael Leão e o zagueiro chileno Ivan Román, do Atlético-MG, trocaram agressões.

Leão aplicou um soco em Román, que ficou caído no gramado. Ambos receberam cartão vermelho direto. Como consequência, Leão será um desfalque importante para Portugal no próximo amistoso, contra a Nigéria, na quarta-feira. A Inglaterra também triunfou, batendo a Nova Zelândia por 1 a 0 no Raymond James Stadium, em Tampa, Flórida.

O solitário gol inglês foi marcado por Harry Kane. O técnico Thomas Tuchel realizou onze alterações na escalação titular, demonstrando testes amplos. A seleção inglesa ainda tem mais um amistoso agendado, contra a Costa Rica, antes de sua estreia no Mundial. Entre as seleções que estarão na Copa, a Escócia, adversária do Brasil na fase de grupos,提供的 a sua própria preparation com uma goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, em New Jersey, Estados Unidos.

A equipe escocesa marcou quatro vezes ainda no primeiro tempo, com gols de Che Adams (duas vezes), McTominay e Shankland, considerados titulares absolutos. Na segunda etapa, com muitas substituições, o ritmo da partida diminuiu consideravelmente. Essa vitória convincente eleva a moral da Escócia, que chega à competição com confiança renovada após um resultado expressivo.

Paralelamente,其他新闻片段 mentioning a lesão no joelho de Wesley, substituto de Danilo no último amistogo brasileiro; previsões meteorológicas extremas; debates sobre populismo penal e transparência pública; horóscopo; documentário sobre a esposa de Raphinha; padrões estéticos de extrema direita; filmografia de Clint Eastwood; e a produção de foguetes na Bélgica. Tais conteúdos, no entanto, são desconexos do núcleo principal da notícia, que se concentra nos resultados e preparação das seleções para a Copa do Mundo de 2026.

A análise destes amistosos revela tendências táticas, o estado de forma das equipes e alguns contratempos, como a expulsão de Rafael Leão, que podem impactar os planos de Portugal para o torneio. A Alemanha, com sua sequência de vitórias, e a Inglaterra, com testes amplos, demonstram solidez. A Escócia, com uma goleada, mostra que pode ser um adversário mais difícil do que o esperado para o Brasil. Estes são os fatos substantivos que importam para o预期 da competição





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