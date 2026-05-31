Amistoso Internacional: País de Gales e Gana se enfrentam em Cardiff

Partida marca 150 anos da FAW e serve como preparação para a Copa do Mundo para Gana.

País de Gales e Gana se enfrentam nesta terça-feira (2), no Cardiff City Stadium, em amistoso internacional de preparação. A partida tem peso simbólico para os mandantes, já que marca o 150º aniversário da Football Association of Wales, a terceira federação de futebol mais antiga do mundo.

Do lado ganês, o cenário é de urgência competitiva. Os Black Stars chegam a Cardiff na reta final da preparação para a Copa do Mundo de 2026, na qual enfrentarão Inglaterra, Croácia e Panamá no Grupo L. Com Carlos Queiroz ainda no início do trabalho, a seleção busca sua primeira vitória em amistosos no ano. O País de Gales chega a este amistoso em momento de redefinição.

A eliminação nas repescagens para o Mundial de 2026, nos pênaltis contra a Bósnia e Herzegovina, encerrou a expectativa de uma nova participação em Copa do Mundo. Agora, o grupo de Bellamy começa a mirar a Liga das Nações da UEFA, que terá Portugal, Dinamarca e Noruega como adversários na Divisão A. O recorte recente dos galeses mistura bons sinais e fragilidades conhecidas.

Nas últimas cinco partidas, a seleção venceu duas vezes, incluindo a goleada por 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte em novembro de 2025, e empatou outras duas. A derrota por 4 a 2 para a Bélgica, em outubro, ainda serve como alerta sobre os problemas defensivos contra adversários de maior nível. A convocação também foi afetada por ausências importantes. Harry Wilson, principal fonte de criação da equipe sob Bellamy, deixou a lista por razões não divulgadas.

O meia do Fulham marcou 12 de seus 17 gols pela seleção nos últimos três anos e vinha sendo uma das peças mais produtivas do ciclo. Sem Wilson, Brennan Johnson tende a ganhar mais responsabilidade no terço final. O atacante teve uma temporada discreta pelo Crystal Palace, com dois gols em 31 partidas na Premier League, e precisará assumir funções de criação que não são exatamente as mais naturais de seu jogo.

Kieffer Moore segue como referência física na área, mas depende de ser abastecido pelos companheiros. Do outro lado, Gana chega ao amistoso cercada por dúvidas após uma sequência de resultados decepcionantes em 2026. As derrotas para Áustria, Alemanha e México evidenciaram dificuldades para competir contra seleções que controlam a posse de bola e pressionam alto, cenário que aumentou a pressão sobre o trabalho de Carlos Queiroz às vésperas da Copa do Mundo. Os problemas foram agravados por ausências importantes.

Mohammed Kudus está fora após sofrer uma recaída durante a recuperação de uma lesão no quadríceps, enquanto Mohammed Salisu segue afastado por uma grave lesão no joelho. Com isso, Antoine Semenyo assume ainda mais responsabilidade no setor ofensivo após uma temporada de destaque no futebol inglês. A necessidade de um resultado positivo torna este amistoso especialmente relevante para os ganeses.

Além de buscar confiança antes da estreia no Mundial, a seleção tenta reduzir a pressão externa em um momento de questionamentos sobre desempenho e consistência coletiva. Já o País de Gales encara o confronto em um contexto diferente.

Sem a mesma cobrança por resultados imediatos, a equipe utiliza a partida como mais um passo na preparação para seus próximos desafios, embora o nível dos adversários enfrentados por Gana recentemente transforme o amistoso em um bom parâmetro para avaliar o estágio atual das duas seleções. País de Gales e Gana nunca se enfrentaram em uma partida oficial. O amistoso desta terça-feira será, portanto, o primeiro encontro entre as seleções nesse nível.

A ausência de retrospecto direto torna o confronto mais dependente do momento atual das equipes. O site da federação galesa registra que o único duelo anterior do País de Gales contra uma seleção africana ocorreu em junho de 1998, em Túnis. Na ocasião, Craig Bellamy, atual técnico da equipe, ainda era jogador. Esse dado reforça o caráter simbólico da partida em Cardiff.

Para Gana, a falta de histórico específico contra os galeses reduz as referências táticas. O desempenho recente, a condição física dos elencos e a adaptação aos ajustes de Queiroz devem pesar mais do que qualquer precedente. O amistoso também funciona como uma oportunidade importante para ganhar confiança antes do Mundial. A convocação de Bellamy já chegou ao amistoso com baixas importantes.

Jordan James, Rubin Colwill, Mark Harris e Liam Cullen foram descartados por lesão. Além deles, Harry Wilson e Ben Cabango deixaram a lista de última hora, sem justificativa oficial divulgada pela federação. A ausência de Wilson é a mais relevante para a estrutura ofensiva. O meia era o criador mais regular da equipe e vinha sendo decisivo sob Bellamy.

Sem ele, o País de Gales perde qualidade no último passe e capacidade de finalizar de média distância. Ben Cabango também faria diferença defensivamente, mas sua ausência será menos sentida devido à profundidade no setor. O técnico Bellamy deve optar por uma formação 3-4-3, com Joe Rodon, Chris Mepham e Ampadu na linha defensiva, enquanto Neco Williams e Connor Roberts atuam pelos lados. No meio, Jordan James (se recuperado) ou Josh Sheehan podem formar dupla com Ethan Ampadu.

No ataque, Brennan Johnson e Kieffer Moore devem ser titulares, com David Brooks ou Wesley Burns completando o trio. A expectativa é de um jogo disputado, com Gana buscando impor seu ritmo e País de Gales tentando explorar contra-ataques. O resultado pode definir o ânimo das duas seleções para os próximos compromissos





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