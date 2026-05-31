Amistoso Brasil x Panamá: Último teste antes da Copa do Mundo

Brasil enfrenta o Panamá no Maracanã em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti deve utilizar 21 dos 23 jogadores convocados. Neymar segue em recuperação e não atua. Partida marca despedida da torcida antes da estreia contra Marrocos.
A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo no Maracanã para disputar um amistoso preparatório contra o Panamá, que marca a despedida da equipe diante da torcida brasileira antes da estreia na Copa do Mundo.
O confronto, válido como último teste antes do torneio, ganha contornos especiais por permitir ao técnico Carlo Ancelotti realizar os ajustes finais e avaliar o estágio de preparação do elenco. O treinador italiano já definiu a formação inicial, mas confirmou que pretende promover mudanças ao longo dos 90 minutos, com a tendência de utilizar 21 dos 23 jogadores convocados.
As exceções serão o atacante Neymar, que segue em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, e um dos goleiros. Neymar permanece integrado à delegação, mas não reúne condições de atuar neste domingo.
Além disso, os três convocados que disputaram a final da Champions League no último sábado, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, também não estarão disponíveis para o amistoso. Desde a apresentação do elenco na Granja Comary, em Teresópolis, Ancelotti teve apenas duas atividades completas com o grupo.
Em ambas, o treinador dedicou atenção especial à organização defensiva da equipe, com trabalhos táticos e ajustes de posicionamento, especialmente no sistema sem a posse de bola, um dos pontos que o italiano considera fundamentais para a campanha brasileira no Mundial. O amistoso servirá como termômetro para avaliar o estágio de preparação antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, em Nova Jersey, contra Marrocos.
O Brasil integra o Grupo C ao lado de Haiti e Escócia. Do outro lado estará um adversário que também se prepara para o torneio: o Panamá, que disputará o Grupo L com Croácia, Inglaterra e Gana. Assim como o Brasil, os panamenhos utilizam o amistoso para ajustar detalhes finais antes do início da competição.
O retrospecto entre as seleções favorece amplamente o Brasil: em cinco confrontos, foram quatro vitórias brasileiras e um empate, com 17 gols marcados e apenas um sofrido. O encontro mais recente ocorreu em 2019 e terminou empatado por 1 a 1. Agora, sete anos depois, as equipes voltam a se encontrar em um cenário diferente, mas com objetivos semelhantes: ganhar confiança e ritmo de jogo antes do maior torneio do futebol mundial.
Com o Maracanã lotado e a expectativa de uma grande festa nas arquibancadas, Brasil e Panamá entram em campo para um duelo que vale mais do que o resultado. Para a equipe de Ancelotti, será a última oportunidade de atuar diante da torcida brasileira antes do início da busca pelo tão sonhado hexacampeonato. A provável escalação brasileira terá Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. e Luiz Henrique.
Já o Panamá deve começar com Mosquera; José Córdoba, Jiovany Ramos e Escobar; Amir Murillo, Godoy, Carrasquilla, Cristian Martínez e Jorge Gutiérrez; Ismael Díaz e Waterman. O amistoso promete fortes emoções e será um importante parâmetro para as pretensões das duas seleções na Copa do Mundo
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