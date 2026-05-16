Americanos cancelam operações militares na Europa e retiram pessoal, após críticas de Trump e frustração com Europa

Pete Hegseth, secretário de Defesa nos Estados Unidos, cancelou duas operações militares no exterior e retirou pessoal em uma série de medidas

Esta semana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, cancelou abruptamente duas operações militares dos Estados Unidos na Europa e ordenou a retirada de outro pessoal do continente, segundo dois funcionários de defesa, em uma série de medidas destinadas a reduzir o número de soldados americanos após críticas do presidente Donald Trump ao apoio oferecido pelos aliados europeus.

Um memorando assinado por Hegseth suspendia o envio programado da 2ª Equipe de Combate da Brigada Blindada, da 1ª Divisão de Cavalaria, que estava prevista para rotacionar pela Polônia e outros países, incluindo os Estados Bálticos e a Romênia, disseram os dois funcionários. Parte do pessoal da brigada já estava na Europa e agora deverá ser reposicionada de volta aos Estados Unidos.

O memorando também cancelou o futuro envio para a Alemanha de um batalhão especializado em disparo de foguetes e mísseis de longo alcance e ordenou que um comando na Europa que supervisa essas capacidades seja retirado do continente





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