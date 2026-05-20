América vs Tigre: Gráfico do jogo, momentos decisivos e resultado final

Explore o resumo dos principais momentos importantes do jogo América vs Tigre, incluindo as finalizações bloqueadas, os gols e as oportunidades desperdiçadas.

Finalização bloqueada, Tilman Palacios ( América de Cali) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Cristian Tovar. Oportunidade perdida Finalização bloqueada, Dany Rosero ( América de Cali) de cabeça do meio da área.

Assistência de Rafael Carrascal com um cruzamento. Finalização bloqueada, Tomás Ángel (América de Cali) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Tilman Palacios. Oportunidade perdida Jan Lucumí (América de Cali), finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Tomás Ángel com um cruzamento. Oportunidade perdida Josen Escobar (América de Cali), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Tomás Ángel. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Cristian Tovar (América de Cali) de cabeça do meio da área. Assistência de Rafael Carrascal com um cruzamento. Oportunidade perdida Tomás Ángel (América de Cali), finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Marcos Mina de bola parada.

Gol! América de Cali 0, Tigre 1. David Romero (Tigre) finalização com o pé direito de fora da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Martín Garay depois de um contra-ataque





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