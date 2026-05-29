América de Cali perde oportunidades de marcar gols

O América de Cali perdeu uma oportunidade de marcar gols em um jogo recente. As finalizações de Joel Romero, Adrián Ramos, Rafael Carrascal e Jhon Murillo foram bloqueadas ou defendidas. No entanto, Martín Tello do Macará marcou um gol com uma finalização com o pé esquerdo de fora da área.

América de Cali perdeu uma oportunidade de marcar gol em um jogo recente. Joel Romero teve a chance de marcar com o pé direito de fora da área, mas a finalização foi bloqueada.

Adrián Ramos também teve uma chance de marcar, mas a finalização foi defendida em direção ao centro do gol. Rafael Carrascal e Jhon Murillo também perderam oportunidades de marcar gols. Dany Rosero teve uma chance de marcar de cabeça do meio da área, mas a finalização foi defendida. Martín Tello do Macará foi o único a marcar um gol no jogo, com uma finalização com o pé esquerdo de fora da área





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