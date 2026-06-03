Amcham alerta para risco de tarifas de até 37,5% sobre produtos brasileiros nos EUA

A Amcham Brasil emitiu alerta sobre possíveis tarifas acumuladas de até 37,5% para produtos brasileiros no mercado dos EUA, decorrentes de duas investigações comerciais. A entidade defende solução negociada e reforça apoio ao diálogo bilateral.

A Amcham Brasil, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, emitiu um alerta nesta quarta-feira, dia 3, sobre o risco de produtos brasileiros enfrentarem tarifas adicionais de até 37,5% para acessar o mercado norte-americano.

A preocupação surge em razão de duas investigações comerciais abertas pelo governo Donald Trump. A primeira, mais ampla, é uma recomendação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) que propõe tarifas extras de 10% para produtos de cerca de 60 economias, com o Brasil incluído no grupo de alíquota mais elevada, de 12,5%. A segunda é uma investigação específica contra o Brasil divulgada esta semana, sob a Seção 301, que trata de questões relacionadas ao trabalho forçado.

A entidade destaca que, caso ambas as medidas sejam confirmadas, os produtos brasileiros poderão acumular tarifas adicionais de até 37,5%, o que elevaria significativamente o custo de acesso ao mercado dos EUA e colocaria o Brasil entre os países com maior nível de tarifação para exportar para aquele país. Os Estados Unidos representam o segundo principal destino das exportações brasileiras e são o principal mercado para diversos produtos manufaturados.

Portanto, o aumento tarifário geraria um impacto substancial na indústria e nos exportadores nacionais. A Amcham ressalta a urgência de se avançar em uma solução negociada para a investigação da Seção 301, de forma a evitar que o Brasil enfrente condições de acesso menos favoráveis do que seus principais concorrentes no mercado americano, especialmente no segmento industrial.

A entidade defende que a nova proposta do USTR relacionada ao trabalho forçado seja analisada em conjunto com a investigação específica contra o Brasil, visando uma abordagem equilibrada que não penalize excessivamente o país. Por fim, a Amcham reafirma seu compromisso de continuar apoiando o diálogo entre os governos de Brasília e Washington, bem como iniciativas voltadas ao fortalecimento da relação econômica bilateral.

A entidade tem atuado como importante ponte entre os setores privados dos dois países, buscando mitigar riscos comerciais e promover um ambiente de negócios mais estável e previsível. Diante da magnitude das possíveis tarifas acumuladas, a organização enfatiza a necessidade de uma resposta coordenada e estratégica por parte das autoridades brasileiras, com o envolvimento ativo do setor produtivo, para proteger os interesses nacionais e manter a competitividade das exportações brasileiras nos Estados Unidos





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