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Ambev Amplia Programa Bora para Combater a Crise de Crédito em Bares e Restaurantes no Brasil

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Ambev Amplia Programa Bora para Combater a Crise de Crédito em Bares e Restaurantes no Brasil
AmbevCréditoGastronomia
📆6/11/2026 9:18 AM
📰CNNBrasil
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Com investimento de R$ 100 milhões, Ambev busca reduzir a exclusão financeira de pequenos empreendedores do setor de alimentação e bebidas, promovendo educação financeira e acesso a capital.

O cenário econômico para o setor de bares e restaurantes no Brasil enfrenta desafios profundos, especialmente no que diz respeito ao acesso a linhas de crédito e financiamentos.

De acordo com dados apresentados por Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev, a dificuldade em obter capital de giro ou investimentos para expansão continua sendo um dos maiores gargalos para a sobrevivência e o crescimento desses negócios. Atualmente, estima-se que cerca de 35% dos estabelecimentos do setor estejam endividados, criando um ciclo de instabilidade que prejudica a capacidade de inovação e a modernização das operações.

Este problema é ainda mais acentuado entre os pequenos empreendedores, que muitas vezes se sentem marginalizados pelo sistema bancário tradicional. A análise estrutural do problema revela que a questão não reside apenas na escassez de recursos disponíveis no mercado, mas sim na complexidade dos processos de solicitação e na falta de adequação dos produtos financeiros à realidade do micro e pequeno empresário.

Dados do Sebrae, citados pela executiva, apontam que impressionantes 85% dos pequenos empreendedores sequer tentaram buscar novo crédito nos últimos seis meses. Esse fenômeno indica um sentimento de desistência ou medo diante de burocracias excessivas. Para aqueles que decidem enfrentar o processo, a situação não é mais favorável: mais da metade das tentativas de obtenção de crédito resultam em negativas, evidenciando a distância entre as exigências das instituições financeiras e a capacidade de comprovação de renda e garantias desses negócios.

Apesar dessas barreiras, a relevância do setor para a economia nacional é indiscutível. Bares e restaurantes movimentam anualmente mais de R$ 400 bilhões e são responsáveis pela geração de quase 5 milhões de empregos, considerando as vagas diretas e indiretas. Essa magnitude torna imperativa a criação de mecanismos de suporte que permitam a esses negócios prosperar, evitando que a falência de pequenos estabelecimentos impacte a economia local e a empregabilidade em diversas regiões do país.

É nesse contexto que a Ambev decidiu intensificar sua atuação social e econômica através da expansão do programa Bora. O programa Bora é uma iniciativa estratégica voltada para a geração de renda e a inclusão produtiva. A companhia anunciou que irá mobilizar mais de R$ 100 milhões até 2026 para oferecer soluções financeiras, capacitação técnica e suporte na renegociação de dívidas.

A visão da Ambev é que o acesso ao dinheiro, por si só, não é a solução definitiva; ele deve vir acompanhado de educação financeira. Para Carla Crippa, o desenvolvimento de ferramentas simplificadas e adaptadas à rotina do empreendedor é fundamental para que eles possam planejar o crescimento de forma segura, evitando que novos empréstimos se tornem armadilhas de endividamento. Os resultados preliminares da iniciativa já demonstram a eficácia da abordagem combinada de mentoria e capital.

Empreendedores que participaram apenas das mentorias de gestão registraram um aumento médio de 16% no faturamento de seus negócios. No entanto, o impacto é significativamente maior quando o conhecimento técnico é aliado ao recurso financeiro: aqueles que tiveram acesso tanto às mentorias quanto ao crédito viram seu faturamento crescer em média 25%. Esses números provam que o capital, quando aplicado com base em uma gestão eficiente, potencializa a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio.

Além do suporte estrutural a longo prazo, a Ambev e parceiros como a Abrasel também focam na preparação para oportunidades sazonais. Um levantamento recente indica que 80% dos bares que planejam transmitir jogos da Copa do Mundo esperam um salto no faturamento durante o evento. A estratégia é garantir que o pequeno empresário tenha a estrutura necessária — seja em estoque, equipe ou infraestrutura — para aproveitar esses picos de demanda, transformando lucros pontuais em investimentos duradouros para a empresa.

O objetivo final é transformar a realidade do pequeno empreendedor brasileiro, promovendo um ecossistema onde a gastronomia seja um motor de prosperidade sustentável

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Ambev Crédito Gastronomia Empreendedorismo Desenvolvimento Econômico

 

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