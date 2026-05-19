Amazon faz desconto no Kindle, mas usuários fiéis se recusam a deixar seus amados dispositivos

Brian Oelberg, usuário fiel do Kindle, que tem carregado seu dispositivo de 2010 com livros e estima ter cerca de 250 títulos, diz que não há motivo para a Amazon fazer isso, pois os botões permitem que ele leia ao ar livre em clima frio sem precisar tirar as luvas.

A Amazon anunciou o lançamento de um desconto de 20% em alguns modelos recém-lançados do Kindle , com preços entre US$ e US$ . Mas muitos usuários fiéis de fato estão dispostos a abandonar seus amados aparelhos, como Brian Oelberg, de 64 anos, que carregou seu Kindle Keyboard de 2010 com livros e estima que já tenha cerca de 250 títulos.

Brian decidiu desativar o Wi-Fi do dispositivo a partir de quarta-feira para protegê-lo, pois os modelos mais novos não possuem botões físicos para virar as páginas, o que o incomodou





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