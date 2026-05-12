Amaury Nunes assume novo romance enquanto enfrenta condenação judicial por falas sobre filho de Karina Bacchi

O empresário Amaury Nunes revela novo amor com Gabriela Buraick, mas lida com multa de 30 mil reais e a negação da paternidade socioafetiva de Enrico.

Amaury Nunes , empresário de 43 anos, está vivendo um momento de profunda transformação e recomeço em sua vida pessoal. Recentemente, ele compartilhou com o público o início de um novo relacionamento amoroso com Gabriela Buraick .

A revelação aconteceu através de um vídeo emocionante, que faz parte de uma série de relatos onde o empresário detalha sua trajetória, seus anseios e, principalmente, seu desejo genuíno de construir uma família. Gabriela, que mantém um perfil discreto nas redes sociais, apareceu ao lado de Amaury, tornando oficial a união. Em suas publicações, ela costuma refletir sobre o amor, enquanto Amaury utiliza sua plataforma para prestar um testemunho sobre superação e fé.

Apesar da felicidade no novo romance, o empresário ainda enfrenta as repercussões de sua relação anterior com a apresentadora e atriz Karina Bacchi. Um dos pontos mais delicados dessa fase é a batalha judicial que culminou em uma condenação financeira. O Ministério Público de São Paulo determinou que Amaury pague uma indenização de 30 mil reais a Karina. O motivo da sanção foi a menção ao filho da ex-companheira durante a participação de Amaury no podcast chamado Parece Terapia.

Na ocasião, o empresário afirmou que, independentemente das decisões judiciais ou da opinião pública, ele continuaria sentindo que o menino é seu filho no coração, o que foi interpretado como uma violação. O vínculo emocional entre Amaury e a criança, hoje com 8 anos, é complexo e doloroso. O menino foi concebido via fertilização in vitro antes mesmo de Karina iniciar o relacionamento com o empresário.

Amaury conviveu com a criança desde o nascimento até os cinco anos de idade, desempenhando o papel de pai durante todo esse período. Durante o casamento, que durou cerca de quatro anos, Karina chegou a sugerir publicamente que Amaury adotasse o menino.

Entretanto, após o divórcio em 2022, a situação mudou drasticamente, e a mãe proibiu qualquer tipo de contato entre o ex-marido e o filho. Buscando a legalização desse vínculo, Amaury ingressou com uma ação judicial solicitando o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Para ele, a lei deveria proteger aquele que efetivamente criou a criança, atribuindo-lhe as mesmas responsabilidades e direitos de um pai biológico.

Contudo, a Justiça negou o pedido, deixando o empresário em um estado de frustração emocional. Em declarações anteriores, ele enfatizou que a criação do menino foi a parte mais significativa de sua vida e que a conexão forjada no cotidiano não poderia ser apagada por um papel jurídico. Atualmente, Amaury busca refúgio na espiritualidade para processar as perdas e as polêmicas.

Ele revelou que recorreu a Deus para encontrar respostas sobre as dificuldades em formar sua própria família e para entender as reviravoltas de sua vida amorosa. A nova história com Gabriela Buraick surge, portanto, como um símbolo de esperança e a possibilidade de concretizar o sonho de ter filhos e um lar estável.

Enquanto lida com as multas e as proibições impostas por Karina Bacchi, o empresário tenta equilibrar a dor do passado com a promessa de um futuro mais sereno ao lado de sua nova companheira





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