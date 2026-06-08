Amanda Gutierres celebra retorno à Seleção e vitória sobre EUA: 'É sempre uma honra'

A atacante, que joga pelo Boston Legacy, destacou a importância do triunfo por 2 a 1 contra uma das potências do futebol feminino e comentou sobre a experiência nos EUA.

De volta à Seleção Brasileira, Amanda Gutierres comemorou o retorno à equipe e a vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos , na Neo Química Arena.

A atacante, que atualmente defende o Boston Legacy, da NWSL, destacou o peso do resultado diante de uma das principais potências do futebol feminino mundial. - Feliz demais por estar de volta à Seleção! É sempre uma honra muito grande representar o meu país, e melhor ainda quando isso acontece com um resultado positivo. Foi um grande jogo, uma vitória importante, ainda mais por ter sido contra um grande adversário.

É sempre muito bom viver momentos assim - afirmou. Aos 25 anos, Amanda vive sua primeira temporada no futebol norte-americano. Depois de se destacar pelo Palmeiras, a atacante se transferiu para o Boston Legacy em 2026 e disse que a experiência nos Estados Unidos faz com que tenha ainda mais dimensão da força da equipe adversária.

- Sabemos muito bem da qualidade da seleção dos Estados Unidos e, agora jogando lá, conheço ainda mais de perto o nível de competitividade que existe. Por isso, essa vitória tem um significado ainda mais especial - disse. O Brasil volta a enfrentar as norte-americanas nesta Data Fifa, e Amanda acredita que o triunfo no primeiro amistoso pode servir como combustível para a sequência dos trabalhos da equipe comandada por Arthur Elias.

- Ainda temos um jogo contra elas nesta Data FIFA, mas chegamos para ele com ainda mais ânimo depois do resultado (de sábado). Uma partida como essa nos dá confiança e motiva o grupo a seguir buscando grandes resultados - completou





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