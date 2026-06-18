Amanda em Casa na Copa recebe o cantor Delacruz nesta sexta (19)

O projeto Amanda em Casa na Copa continua com sua programação musical e transmissão dos jogos. Nesta sexta, o cantor Delacruz se apresenta, junto com Amanda Amado e DJs. Estrutura conta com telões, bares, praça de alimentação e espaço kids.

O projeto Amanda em Casa na Copa, que estreou na última sexta-feira com casa cheia e muita animação, prepara-se para sua segunda edição nesta sexta-feira (19).

Desta vez, o palco recebe o cantor Delacruz, um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. O artista, conhecido por sucessos que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais, promete embalar o público em mais uma tarde de música e celebração. A programação também contará com a anfitriã Amanda Amado, que apresentará seus recentes lançamentos Caçando Motivo e Tua, além dos DJs Camila Brunetta e Marvin.

O evento acontece no estacionamento do Shopping Plaza Macaé, com estrutura planejada para oferecer conforto e segurança. O espaço possui cobertura em 80% da área total, garantindo a realização mesmo em caso de chuva. São três setores exclusivos, dois palcos, quatro telões de LED para transmissão dos jogos da Copa do Mundo, quatro bares, polo gastronômico com seis restaurantes, 70 cabines de banheiros climatizados e oito saídas de emergência. O estacionamento rotativo do shopping continua funcionando normalmente.

Para as famílias, há parceria com um espaço kids dentro do shopping, com opções de day use para que pais possam aproveitar o evento enquanto as crianças se divertem em ambiente seguro e monitorado. A maioria das edições tem início às 14h e encerramento previsto para 23h59. Amanda Amado destaca a essência do projeto: O Amanda em Casa na Copa nasceu pensando no verdadeiro brasileiro, naquele público que ama viver grandes emoções coletivamente.

A Copa do Mundo, para nós, vai muito além do futebol. Ela reúne tudo que faz parte da nossa essência: samba, pagode, alegria, encontro entre amigos, comida boa, torcida, celebração e aquele clima que só o brasileiro sabe criar. A ideia foi transformar Macaé em uma grande casa brasileira durante a Copa, onde as pessoas possam assistir aos jogos, curtir grandes shows e viver momentos inesquecíveis.

A estreia foi um sucesso, com casa cheia e muita animação, nem mesmo o empate da Seleção Brasileira diminuiu o entusiasmo do público. O evento se consolida como uma celebração da música, do esporte e da cultura brasileira. Delacruz é conhecido por hits como Natural e Fica Lá, que somam milhões de plays no Spotify. Sua apresentação promete ser um dos pontos altos da programação.

Com uma sonoridade que mescla R&B, rap e MPB, o artista conquistou uma legião de fãs jovens. Amanda Amado, por sua vez, é uma cantora e compositora macaense que vem ganhando destaque no cenário nacional. Seus singles recentes mostram uma maturidade artística e conectam-se com o público. A estrutura do evento foi pensada para oferecer uma experiência imersiva.

Os telões de LED garantem que ninguém perca nenhum momento dos jogos. A gastronomia conta com opções variadas, desde comida típica brasileira até pratos internacionais. A segurança é prioridade, com equipe treinada e pontos de saída estratégicos. O Amanda em Casa na Copa é um projeto que valoriza a cultura local e atrai visitantes de toda a região.

Macaé, conhecida como a capital do petróleo, mostra também sua vocação para o entretenimento e o lazer. O evento ocorre todas as sextas-feiras durante a Copa do Mundo, com atrações musicais de peso. O endereço é Av. Aluizio da Silva Gomes, 800 - Glória - Macaé/RJ. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do evento.

Não perca a oportunidade de viver essa experiência única que une futebol, música e alegria brasileira





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