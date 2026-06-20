Amanda, uma mulher de 39 anos, revela sua jornada de descoberta de sua identidade de gênero e sua transição para uma mulher. Ela contou que a sua criação familiar no seio de uma família mórmon a condicionou a associar o casamento com um homem à sensação de 'segurança'.

Amanda , de 39 anos, revela sua jornada de descoberta de sua identidade de gênero e sua transição para uma mulher. Ela contou que a sua criação familiar no seio de uma família mórmon a condicionou a associar o casamento com um homem à sensação de 'segurança'.

No entanto, após 15 anos de casamento e três filhos, a vida de Amanda teve uma reviravolta. Durante férias em Laguna Beach, Califórnia, EUA, ela revelou que havia muito tempo vivenciava disforia de gênero - uma sensação de desconforto que uma pessoa sente quando sua identidade de gênero não coincide com o sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Amanda não teve muito tempo para explorar se também poderia sentir atração por mulheres, pois havia se casado muito cedo.

Ela contou que sua reação imediata foi: 'Ah, bem, acho que só sinto atração por homens, mas amo você'. À medida que ela fazia a transição e começava a mudar fisicamente, percebeu que sentia mais atração por ela como ela estava se tornando do que jamais sentiu antes. A união prosseguiu e Amanda passou a chamar Shaye de esposa. Após anos acreditando ser heterossexual, ela se descobriu bissexual.

No início deste ano, Shaye revelou que passaria pela cirurgia de redesignação genital, a etapa mais recente de sua transição





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