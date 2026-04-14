Amancio Ortega: O Império Imobiliário do Fundador da Zara Continua a Crescer

Amancio Ortega, fundador da Zara e um dos homens mais ricos do mundo, expande constantemente o seu império imobiliário. Com uma carteira avaliada em bilhões de dólares, as suas estratégias de investimento focam-se em propriedades de alta qualidade e bem localizadas em cidades globais.

Amancio Ortega , fundador da Zara , pode ser considerado um multimilionário por partida dupla. Através do império da moda sob a égide da Inditex , grupo do qual controla 60% das ações na Bolsa, ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. A essa riqueza deve-se somar a fortuna imobiliária que foi construindo, com um gotejar de compras, precisamente com os lucros provenientes do grupo têxtil. O empresário, que completou 90 anos no mês passado, tornou-se o magnata com a maior carteira imobiliária do mundo, segundo publicação da Forbes. Esta revista calcula em 25 mil milhões de dólares (21,2 mil milhões de euros, à cotação atual) esse património imobiliário distribuído por mais de 200 propriedades em 13 países, um valor baseado em dados de registos. Os dados públicos dos imóveis adquiridos até agora por Ortega oferecem um valor semelhante, segundo cálculo do EL PAÍS, ao estimado pela Forbes. Para calcular essa fortuna em tijolo, é preciso verificar o valor desses investimentos imobiliários nas diferentes sociedades do empresário em 2024, os últimos disponíveis no Registo Comercial.

Através da Pontegadea, o seu principal veículo investidor, contava nessa data com propriedades no valor de 12,149 mil milhões; a isso somam-se outros 2,889 mil milhões em Pontegadea GB 2020, e outros 3,675 mil milhões em Partler. A essas avaliações de imóveis de 2024 é preciso somar as aquisições de Ortega em 2025, um ano altamente investidor, pois destinou 1,875 mil milhões em nove compras imobiliárias (embora o valor seja maior porque há dois investimentos adicionais no Luxemburgo, cujos valores não são conhecidos). No total, o valor ascenderia a pelo menos 20,586 mil milhões, sem levar em conta esses edifícios do Luxemburgo e a possível valorização da carteira em 2025, um exercício em que, em geral, melhoraram as avaliações imobiliárias na Europa e nos EUA.

A estratégia do empresário leonês radicado em A Coruña tem sido muito clara desde que a Inditex estreou na Bolsa em 2001. Os dividendos milionários obtidos através do império têxtil foram sendo destinados, em sua maior parte, à realização de compras imobiliárias, com o que criou essa gigantesca carteira em suas mãos, maior que a das duas grandes imobiliárias espanholas, que são Merlin Properties (12,630 mil milhões em 2025) e Colonial SFL (12,203 mil milhões). Ortega é, também, a décima pessoa mais rica do mundo, segundo o ranking publicado em março pela Forbes, com uma fortuna estimada em 148 mil milhões de dólares nessa altura (125,450 mil milhões de euros), principalmente graças ao valor das suas ações da Inditex. Essa lista era encabeçada por Elon Musk, principal acionista da Tesla, Jeff Bezos, dono da Amazon, e Sergey Brin, cofundador do Google.

Como os lucros da Inditex têm sido cada vez maiores, os dividendos proporcionais a 60% do capital que Ortega controla também foram mais elevados, de modo que os seus investimentos imobiliários foram crescendo nos últimos anos. Por exemplo, em 2026, o multimilionário receberá mais de 3,2 mil milhões pelos lucros da Inditex de 2025, o que representa um recorde pessoal. O fundador da Inditex, um império criado a partir dos anos oitenta, sempre seguiu um princípio muito claro na hora de comprar imóveis. Fundamentalmente, são ativos muito bem localizados e de boa qualidade nas principais ruas comerciais das grandes cidades do mundo. Embora inicialmente a sua aposta fosse em lojas, que em muitos casos estavam alugadas à própria marca da Zara, as compras tornaram-se mais relevantes em volume, aquecidas pelos maiores dividendos.

Dessa forma, Ortega foi adquirindo o que no mercado se chama de ativos troféu. Existem inúmeros exemplos desse tipo de propriedades: só em Madrid, conta com a Torre Picasso em Azca e a Torre Moeve ao norte da Castellana (uma das conhecidas como as Quatro Torres). Por valor, a sua maior compra foi a do Royal Bank Plaza, um edifício de escritórios em Toronto pelo qual pagou 916 milhões de dólares em 2022. Também no Canadá, em Vancouver, desembolsou em 2025 outros 855 milhões de dólares (cerca de 680 milhões de euros, à cotação na data da compra) para adquirir a sede da Amazon nessa cidade. Na Europa, destaca-se a aquisição de The Post por 700 milhões de euros (à cotação dessa data), imóvel nas imediações da Oxford Street e que alberga a sede da consultora Mckinsey. Nos últimos anos, porém, pode-se dizer que incluiu outra variante nas suas compras: a diversificação por tipo de ativos. Se até há pouco tempo as suas propriedades eram basicamente edifícios de escritórios, lojas e hotéis (em menor medida), Ortega perdeu o medo de entrar como senhorio logístico para grandes multinacionais e em habitações para aluguer (que também cumprem os critérios de zonas bem localizadas de grandes cidades e focadas em inquilinos de rendimentos altos).





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