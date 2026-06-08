Alzirão, tradicional festa da Tijuca para as Copas, é cancelada em 2026

Evento que reunia milhares de torcedores na Rua Alzira Brandão não ocorrerá no próximo Mundial por decisão dos órgãos públicos, que apontaram questões de segurança. Prefeitura e organizadores destacam alternativas espalhadas pela cidade.

Um dos eventos mais tradicionais de celebração das Copas do Mundo no Rio de Janeiro, conhecido como Alzirão , não será realizado em 2026. A organização confirmou o cancelamento das festividades que ocorreriam na Rua Alzira Brandão, na Tijuca , durante os jogos da Seleção Brasileira.

O evento, que costuma reunir milhares de torcedores da Zona Norte e de outras regiões da cidade, havia anunciado seu retorno com uma programação que incluía apresentações gratuitas de grupos de pagode como Revelação, Clareou e Bom Gosto, além da decoração característica da rua e a transmissão das partidas. Em nota oficial, os organizadores explicaram que a realização tornou-se inviável após análises técnicas dos órgãos responsáveis, priorizando a segurança e o bem-estar do público.

A decisão causou frustração entre moradores e frequentadores históricos da festa, que há décadas transforma o local em um ponto de encontro para acompanhar os jogos. Apesar disso, a cidade oferecerá diversas alternativas de celebração durante o Mundial. Em Copacabana, a Arena Copacabana contará com telões e shows gratuitos de artistas como Arlindinho, Suel, Thiago Martins e Pretinho da Serrinha. No Centro, a Arena Passeio, no Passeio Público, promoverá transmissões com rodas de samba e apresentações musicais.

O Circo Voador, também na região central, realizará o evento Golearte, com telão de LED e programação especial. Na Zona Sul, a Arena Cardosão, em Laranjeiras, terá música ao vivo e transmissões. Na Barra da Tijuca, a Arena Itanhangá reunirá shows de samba e pagode. O Baródromo, na Praça da Bandeira, confirmou telão e rodas de samba após os jogos.

Fora da capital, o Caminho Niemeyer, em Niterói, receberá a Fan Fest "Energia para Torcer", com telão e shows de Thiaguinho, Ludmilla e Ferrugem. Espera-se que esses espaços absorbam parte do público que tradicionalmente lotava o Alzirão, mantendo viva a atmosfera de festa durante a competição





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alzirão Copa Do Mundo 2026 Rio De Janeiro Tijuca Festa Cancelada Segurança Alternativas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tony Awards 2026: saiba tudo sobre premiação que acontece neste domingo (7)Celebração do teatro tem 'The Lost Boys' e 'Schmigadoon!' liderando lista de indicações

Read more »

Bruna Biancardi aluga mansão luxuosa nos EUA por R$ 600 mil para Copa 2026A influenciadora Bruna Biancardi alugou uma mansão de três andares com 13 quartos e 15 banheiros, além de pista de boliche, nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. A propriedade, avaliada em milhões, será usada durante o evento mundial.

Read more »

Quem será o artilheiro da Copa do Mundo 2026?Os artilheiros variaram entre nomes consagrados e zebras. Listamos os nomes das casas de apostas que têm mais chances de se tornarem goleadores da Copa do Mundo de 2026: Yamal, Mbappé, Kane, Haaland, Vini Jr., Messi e Cristiano Ronaldo.

Read more »

Alzirão é cancelado: organização comunica que não realizará eventos na Copa de 2026Eventos foram anunciados, mas análise dos órgãos públicos tornou a realização inviável

Read more »