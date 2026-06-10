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Alzirão é confirmado para a Copa do Mundo de 2026 no Rio de Janeiro

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Alzirão é confirmado para a Copa do Mundo de 2026 no Rio de Janeiro
AlzirãoCopa Do MundoRio De Janeiro
📆6/10/2026 6:58 PM
📰jornalodia
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A tradicional festa do Alzirão, um dos maiores símbolos das Copas do Mundo no Rio de Janeiro, está confirmada para a edição de 2026.

A tradicional festa do Alzirão , um dos maiores símbolos das Copas do Mundo no Rio de Janeiro, está confirmada para a edição de 2026. O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, anunciou a autorização para a realização do evento na Rua Alzira Brandão, na Tijuca, encerrando a incerteza que havia surgido após o cancelamento anunciado pelos organizadores.

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada após uma reunião envolvendo órgãos da Prefeitura e a Polícia Militar, que avaliaram as condições necessárias para garantir a segurança e a realização das festividades durante os jogos da Seleção Brasileira. A confirmação representa uma reviravolta em relação ao cenário divulgado dois dias antes, quando os organizadores haviam informado que o Alzirão não aconteceria devido à impossibilidade de atender às exigências estabelecidas pelos órgãos públicos responsáveis pela liberação do evento.

A notícia causou frustração entre moradores da Tijuca e frequentadores da tradicional festa, que há décadas transforma a Rua Alzira Brandão em um dos principais pontos de encontro de torcedores durante os Mundiais. Com a autorização oficial, o Alzirão retorna ao calendário da Copa após não ter realizado eventos em 2022. A festa completa 48 anos de história e é considerada uma das mais tradicionais manifestações populares ligadas ao futebol no Rio de Janeiro.

Em algumas edições, o local chegou a reunir dezenas de milhares de pessoas para acompanhar os jogos da Seleção. A programação já anunciada prevê decoração temática da rua, bandeirões, telões para transmissão das partidas. Estão previstas ainda apresentações gratuitas de grupos de pagode como Grupo Revelação, Clareou e Bom Gosto. O impasse começou quando a organização do Alzirão anunciou o cancelamento da festa alegando dificuldades para obter todas as autorizações necessárias junto aos órgãos públicos.

Em nota divulgada na segunda-feira, os responsáveis afirmaram que as análises técnicas apontaram a impossibilidade de realizar o evento dentro dos padrões exigidos de segurança. A decisão gerou repercussão entre moradores, comerciantes e torcedores, já que o Alzirão é considerado um patrimônio afetivo das Copas do Mundo no Rio. Após novas reuniões entre representantes da organização, Prefeitura e Polícia Militar, os entraves foram solucionados e a realização do evento acabou sendo liberada.

Com isso, a tradicional rua da Tijuca voltará a ser palco de uma das maiores concentrações populares para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026

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