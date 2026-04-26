Aluguéis Disparam no Brasil: Locação por Temporada Aumenta a Pressão

Preços de aluguel aceleram acima da inflação em 2026, impulsionados pela crescente popularidade da locação por temporada e pela consequente redução da oferta de imóveis para moradia de longo prazo. Analisamos os impactos, desafios e perspectivas para o mercado imobiliário brasileiro.

O mercado de aluguéis no Brasil apresenta um cenário de crescente tensão, com os preços voltando a acelerar em 2026 e superando a inflação. O índice FipeZAP registrou um aumento de 0,84% em março, evidenciando uma forte demanda em contraste com a oferta limitada de imóveis em diversas capitais.

Este fenômeno é amplamente atribuído à expansão das plataformas de locação por temporada, que incentivam proprietários a optarem por aluguéis de curta duração, considerados mais lucrativos. Essa mudança de comportamento resulta na redução da disponibilidade de imóveis para moradia de longo prazo, exercendo uma pressão ascendente sobre os preços.

A advogada imobiliária Dayene Lopes ressalta que, embora a Zona Sul do Rio de Janeiro continue sendo a área mais cara, o impacto se estende para outras regiões, como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e até mesmo bairros da Zona Norte. O economista Tiago Velloso complementa que a tendência deixou de ser restrita a áreas nobres, tornando-se uma pressão generalizada sobre o mercado imobiliário carioca.

Além do aumento dos valores, a locação por temporada acarreta outras consequências, como conflitos entre moradores e hóspedes, preocupações com segurança, perturbação do sossego, uso inadequado de áreas comuns e dificuldades na manutenção da rotina residencial dos edifícios. Hélio Galvão Júnior, proprietário de um imóvel alugado em Ipanema, relata ter enfrentado problemas com hóspedes, incluindo quebras de objetos, descumprimento de regras e atrasos no check-out.

No entanto, ele reconhece que a renda obtida com a locação por temporada, especialmente em períodos de alta demanda como Carnaval e Ano Novo, pode superar o valor de um contrato de longo prazo. Oyhama Hora, servidor público que aluga um imóvel no Centro do Rio, observa que a locação tradicional pode ser mais vantajosa devido à crescente oferta de apartamentos para temporada, o que diminuiu o volume de reservas e a rentabilidade.

Ele destaca os custos associados à locação por temporada, como limpeza, reposição de itens e manutenção, além das taxas cobradas pelas plataformas. A decisão de permitir ou não a locação por temporada depende do estatuto do condomínio, conforme ressalta o economista Gabriel Sarmento. A plataforma Airbnb, por sua vez, afirma estar comprometida com o crescimento econômico do Brasil e defende um modelo que gera renda para famílias e impulsiona o turismo.

A complexidade da situação exige uma análise cuidadosa das regulamentações condominiais e das dinâmicas do mercado para encontrar um equilíbrio entre os interesses de proprietários, moradores e o setor turístico





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