Alto risco de desabamento impede avanço do resgate em caverna inundada onde dois homens ainda desaparecem

Especialistas alertam para a possibilidade de colapso da caverna inundada onde sete pessoas ficaram presas após fortes chuvas. Cinco foram salvas, mas dois continuam desaparecidos em áreas de acesso restrito, aumentando a complexidade e o perigo das operações de busca.

Especialistas apontam um elevado risco de colapso na caverna inundada onde um grupo de homens ficou preso há algumas semanas. A operação de resgate, que reúne bombeiros, mergulhadores experientes e equipes de busca e salvamento, tem sido continuamente dificultada pela instabilidade estrutural da formação rochosa e pelo volume excessivo de água que se acumulou no interior do complexo subterrâneo.

Segundo os responsáveis, as condições atuais tornam qualquer tentativa de avançar no interior da caverna extremamente perigosa, pois a pressão exercida pela água sobre as paredes rochosas pode desencadear um deslizamento repentino de blocos e causar o colapso total de trechos ainda não mapeados. O cenário deixa equipes de resgate em alerta máximo, obrigando-as a adotar protocolos de segurança ainda mais rigorosos, como a parada temporária das atividades a cada 30 minutos para avaliar a integridade das passagens e o monitoramento constante dos níveis de água mediante sensores de pressão instalados em pontos estratégicos.

Do total de sete pessoas que se encontravam no interior da caverna quando as fortes chuvas atingiram a região, cinco já foram retiradas vivas na última semana, graças à coragem e ao empenho de mergulhadores que enfrentaram correntes turbulentas e visibilidade quase nula. No entanto, dois integrantes permanecem desaparecidos, e as hipóteses de seu paradeiro apontam para áreas de acesso restrito, onde a combinação de passagens estreitas, trechos inundados e lajes soltas dificulta a movimentação de qualquer equipe de busca.

Os especialistas destacam que, nestas zonas, a condição de oxigênio pode estar comprometida, aumentando o risco de sufocamento, enquanto a temperatura da água, muito abaixo de 15 graus, pode causar hipotermia rapidamente. Diante desse cenário, o plano de ação inclui o uso de equipamentos de suporte de vida de última geração, como respiradores autônomos, câmeras subaquáticas de alta resolução e drones submersíveis capazes de mapear o terreno em tempo real.

O incidente teve início quando intensas precipitações, registradas como as mais fortes do último semestre, bloquearam a única saída natural do sistema de cavernas, aprisionando o grupo dentro de um labirinto de galerias que se estende por dezenas de metros abaixo do solo. Desde então, as equipes de socorro enfrentam não só a ameaça de novos deslizamentos causados por chuvas intermitentes, mas também a constante variação do nível da água, que sobe rapidamente em decorrência de infiltrações provenientes da superfície.

As autoridades locais emitiram um alerta de risco máximo para a região, recomendando a evacuação de moradores próximos e restringindo o acesso a áreas consideradas vulneráveis. Enquanto a busca pelos dois desaparecidos continua, os especialistas reforçam a necessidade de aguardar condições climáticas estáveis antes de avançar, alertando que qualquer tentativa precipitada pode transformar o já perigoso cenário em uma tragédia ainda maior





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