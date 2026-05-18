O Alto Comissário para os Direitos Humanos, Michelle A. Bachelet, exigiu ações do governo israelense para garantir o cumprimento de uma ordem da Corte Internacional de Justiça em relação a Gaza, onde a ONU denunciou ataques a civis e a grave crise humanitária. O relatório também condena abusos de grupos palestinos e insta a conformidade com a Corte Internacional de Justiça.

Alto Comissário para os Direitos Humanos exige ações para garantir o cumprimento de uma ordem da Corte Internacional de Justiça em relação a Gaza . ONU condena abusos de grupos palestinos e exige medidas para prevenir ‘ genocídio ’ e limpeza étnica .

O relatório abrange o período entre os ataques do Hamas em 2023 até maio de 2025. ONU condena violações cometidas por grupos armados palestinos e abusos sofridos por reféns capturados. O Alto Comissário adverte sobre assassinatos e destruição de infraestrutura em Gaza, e a situação humanitária geral permanece grave. Israel é acusado de ataques contra civis e instalações de saúde e médicas





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