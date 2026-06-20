Alta estrutural do custo de capital global é ruim para países importadores de poupança

O economista da FGV e do BTG Pactual afirma que a alta estrutural do custo de capital global é especialmente ruim para países importadores de poupança, como o Brasil. A 'super quarta' de decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos deixou uma mensagem menos benigna do que a leitura inicial poderia sugerir.

Para economista da FGV e do BTG Pactual, alta estrutural do custo de capital global é especialmente ruim para países importadores de poupança, como o Brasil .

A 'super quarta' de decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos deixou uma mensagem menos benigna do que a leitura inicial poderia sugerir. Embora o Copom, pesquisador do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), vê um sinal claro de cautela e de que o mundo entrou em uma nova fase de juros estruturalmente mais altos.

'Está se consolidando a visão de que o juro real pós-Covid, o juro de equilíbrio mais de médio prazo, vai ser 1,5 ponto percentual acima daqueles valores que vigoravam antes da Covid', afirma Pessoa, pesquisador da FGV e economista do BTG Pactual, em entrevista ao EXAME. Uma das dúvidas na economia global depois da pandemia era sobre os patamares dos juros globais - se retornariam às baixas taxas observadas antes de 2020. A resposta, agora, parece ser negativa.

'A gente está indo para um ciclo de alta dos juros', diz Pessoa. 'A impressão que dá é que a gente vai para um período em que os juros no mundo se elevam. ' Nos Estados Unidos, Pessoa avalia que a taxa neutra real - isto é, o nível de juros compatível com uma economia em equilíbrio - deve ser 1,5 ponto percentual acima daqueles valores que vigoravam antes da Covid.

Pessoa também vê uma mudança importante na economia americana: os Estados Unidos estariam perdendo parte do que ele classifica como 'privilégio exorbitante' que os títulos do Tesouro americanos têm.

'Os Estados Unidos estão perdendo uma parte daquele privilégio exorbitante que os títulos do Tesouro americanos têm', diz. Especialmente nos papéis de prazo mais longo. Ou seja, o mercado começa a exigir retornos maiores para financiar o governo americano.

'É possível que apareça como um aumento do prêmio de duração, prêmio por alongamento do prazo de duração dos títulos', afirma. Para o economista, o problema fiscal dos Estados Unidos deixou de ser um tema secundário e começa a se tornar parte central da equação macroeconômica global.

'A dívida está aumentando muito, tem a perda desse 'privilégio exorbitante', que vai aumentar um pouco o custo de rolagem para o Tesouro da sua dívida', diz. 'Significa que em alguns anos eu acho que os Estados Unidos vão ter que fazer um ajuste fiscal mais intenso', afirma. Embora ele ressalte que, diferentemente de outros países desenvolvidos, os EUA ainda têm margem tributária relativamente ampla.

'Não é tão difícil, porque a carga tributária lá é ridiculamente baixa comparativamente à Europa ou Brasil', diz. O efeito global, no entanto, tende a ser disseminado. Como os títulos americanos funcionam como referência para o custo do dinheiro no mundo inteiro, qualquer aumento estrutural dos juros nos Estados Unidos acaba contaminando o restante dos mercados.

'Essa é a má notícia. É uma péssima notícia, principalmente para países como o nosso, que são países importadores de poupança', afirma. O novo patamar tem implicações diretas para o Brasil. Países como o Brasil, afirma o economista, dependem de poupança externa para financiar investimento.

Quando o custo global do capital sobe, essa dependência fica mais cara.

'Vamos ter que pagar mais pela poupança do mundo', diz. No Brasil, o cenário também ficou mais duro. Pessoa afirma que o corte de 0,25 ponto percentual da Selic provavelmente vai parar por aí.

'0,25 ponto percentual e provavelmente vai parar por aí', diz. 'É muito diferente dos 3% de queda que tínhamos projetado no começo do ano. ', afirma. A revisão veio junto com uma piora nas projeções de inflação.

Segundo Pessoa, a estimativa do BTG para a inflação no final de 2026 passou de 5,5% para 6,5%. Parte da alta vem de choques externos, como petróleo e o El Niño, mas parte relevante tem origem doméstica.

'O governo está gastando mais ou fazendo mais políticas de crédito que aumentam a demanda', afirma. 'Quando há um choque de demanda sobre uma economia que já está em plena carga, esse choque gera uma resposta relativamente menor de crescimento econômico e um impacto maior na inflação. ', diz. O Banco Central parou de cortar a taxa de juros e agora espera os resultados eleitorais.

'O Banco Central parou. Acho que ele vai parar a queda e ficar em compasso de espera para os resultados eleitorais', diz Pessoa





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