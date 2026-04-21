Alok e Romana Novais investem em mansão com estilo de fazenda no interior paulista

O DJ Alok e sua esposa, Romana Novais, estão transformando uma nova mansão em Porto Feliz na morada principal da família, focando em conforto e integração com a natureza.

O renomado DJ Alok e sua esposa, a médica Romana Novais , estão em uma nova fase da vida familiar. Além do luxuoso apartamento duplex que possuem na capital paulista, o casal investiu em uma imponente mansão situada no interior de São Paulo, mais precisamente em Porto Feliz . Enquanto o artista mantém uma agenda de shows intensa pelo Brasil, incluindo apresentações de grande porte como a realizada nas areias de Copacabana, Romana tem se dedicado intensamente aos detalhes da nova residência.

O objetivo principal do casal é fazer com que a propriedade, que possui ares de fazenda e uma integração singular com a natureza, torne-se o endereço fixo da família, permitindo um estilo de vida mais tranquilo longe da agitação constante de São Paulo. Nas redes sociais, Romana compartilhou o processo de organização da casa, revelando a atenção minuciosa que tem depositado em cada cômodo.

Um dos pontos altos da nova morada é o estúdio de música construído especialmente para Alok. Com o intuito de oferecer um ambiente onde o DJ possa trabalhar com total liberdade criativa e acústica, foi criado um anexo à casa principal. Romana explicou que o espaço permite que ele receba convidados e produza suas músicas com tranquilidade. Ela destacou a funcionalidade do projeto, como a criação de um armário invisível estrategicamente desenhado para organizar roupas de inverno e trajes de shows, otimizando o armazenamento que já não comportava o volume de itens no apartamento da capital. A vista do estúdio, que se debruça sobre um lago dentro do condomínio, é um dos diferenciais que mais encanta a influenciadora.

Para a decoração do novo lar, Romana optou por uma estética que harmoniza com a localização campestre. A escolha recaiu sobre uma paleta de cores baseada em tons terrosos e neutros, explorando diversas texturas em elementos como mantas tramadas e tecidos naturais, buscando criar um refúgio acolhedor e sofisticado. A médica ressaltou que a casa ainda passa por ajustes pontuais, como a finalização de sistemas de iluminação e a chegada de arranjos florais que comporão os ambientes.

Embora o casal ainda se divida entre os diferentes imóveis por conta das demandas profissionais de Alok, a dedicação de Romana reflete o desejo de estabelecer em Porto Feliz um verdadeiro santuário de bem-estar. Este projeto não é apenas uma reforma estrutural, mas a concretização de um novo capítulo na vida do casal, onde a arquitetura, a funcionalidade e o conforto se encontram em perfeita sintonia com a natureza local, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento dos filhos e a qualidade de vida da família a longo prazo.





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