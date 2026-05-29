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Alline Calandrini comenta nova lesão de Neymar e diz que jogador virou ponto de interrogação

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Alline Calandrini comenta nova lesão de Neymar e diz que jogador virou ponto de interrogação
NeymarLesãoSeleção Brasileira
📆5/29/2026 9:46 AM
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Ex-jogadora Alline Calandrini analisa lesão de Neymar na panturrilha, que pode afastá-lo por até três semanas. Ela destaca a preocupação com o histórico de lesões do atacante e a incerteza sobre seu futuro na Seleção.

A ex-jogadora de futebol Alline Calandrini , que também sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado durante sua carreira, comentou sobre a nova lesão de Neymar , que o afastará dos gramados por até três semanas.

A lesão, diagnosticada como grau 2 na panturrilha direita, ocorreu durante uma partida do Santos contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, na véspera da convocação para a Seleção Brasileira. Alline, que atuou pelo Santos e pela Seleção, destacou a importância de focar na recuperação do atacante, mas admitiu que a situação é preocupante.

'Eu tinha a expectativa de que o Neymar poderia evoluir física e tecnicamente na Seleção Brasileira. Então, essa nova notícia da lesão é muito ruim. O foco agora, obviamente, será na recuperação. Não sabemos se ele será cortado ou não.

Mas é péssimo esse cenário. Ele já tem um histórico de lesão. Se ele conseguir melhorar, aí cabe ao Ancelotti saber como utilizá-lo', disse Calandrini durante um evento esportivo. A ex-atleta, que também enfrentou uma lesão séria no ligamento cruzado, semelhante à que Neymar teve em 2023 em um jogo pela Seleção, ressaltou que a nova lesão transforma o futuro do jogador em uma incógnita.

'Agora, não dá para saber o que esperar dele. É claro, ele é um jogador genial, muito técnico, e às vezes consegue tirar um coelho da cartola. Mas ele, no Santos, já não estava sendo o que ele já foi. Essa nova lesão é uma notícia muito ruim.

Ele virou um ponto de interrogação', concluiu Alline. A lesão de Neymar foi confirmada após exames de ressonância magnética realizados na Granja Comary, em Teresópolis. O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou em pronunciamento: 'Fizemos os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau dois na panturrilha. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado.

Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa'. Lasmar saiu sem responder perguntas após a declaração. Na quarta-feira (27), membros da comissão técnica estiveram em uma clínica por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador pela Seleção.

A reportagem apurou que Neymar deixou a sala do exame mancando e, em seguida, caminhou de um lado para o outro na clínica, demonstrando ansiedade, enquanto aguardava o resultado da avaliação médica. O jogador permaneceu no local por cerca de uma hora e meia, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.

A lesão de Neymar levanta questionamentos sobre sua participação na próxima Copa do Mundo e sua recuperação para os jogos decisivos da Seleção. Especialistas apontam que lesões na panturrilha podem ser recorrentes e exigem cuidados específicos para evitar complicações. A torcida e a imprensa aguardam ansiosamente por atualizações sobre o estado de saúde do atacante, enquanto a CBF e o Santos monitoram de perto sua evolução.

É preciso lembrar que o histórico de lesões de Neymar inclui problemas no pé, tornozelo e ligamentos, o que tem prejudicado sua continuidade em alto rendimento. Aos 32 anos, cada lesão se torna mais preocupante, e a capacidade de recuperação pode ser mais lenta. A expectativa é que Neymar siga o protocolo de tratamento e retorne aos gramados o mais breve possível, mas sem pressa para evitar novas recaídas.

Em paralelo, a Seleção Brasileira se prepara para os próximos compromissos, e o técnico Carlo Ancelotti precisa pensar em alternativas para o ataque caso Neymar não esteja disponível. Jogadores como Vinícius Júnior, Rodrygo e Raphinha podem ganhar mais espaço, mas a ausência do camisa 10 é sempre sentida. A torcida brasileira espera que Neymar se recupere a tempo de brilhar novamente com a amarelinha

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