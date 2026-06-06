Alisson protagoniza episódio da série 'Cartas que Unem' da Fifa com carta emocionante do irmão

O primeiro episódio da série documental da Fifa, 'Letters That Unite', traz o goleiro Alisson como protagonista. A produção resgata a história afetiva escrita por seu irmão Muriel, que revive memórias da infância, a admiração pelo ídolo Taffarel e simboliza o sonho da Seleção com a camisa de 1994. A iniciativa destaca o vínculo entre jogadores e torcedores, celebrando o futebol como força de união e inspiração.

A Fifa lançou o primeiro episódio da série documental ' Letters That Unite ' (Cartas que Unem), destacando a Seleção Brasileira . O goleiro Alisson é o protagonista da edição de estreia, que resgata memórias afetivas de torcedores.

Seu irmão Muriel escreveu uma carta emocionada, relembrando a infância e a influência do ídolo Taffarel, goleiro da Copa de 1994. A missiva inclui detalhes das experiências da família durante as conquistas brasileiras, como a emoção de assistir aos jogos juntos, a imitação dos ídolos em campinhos e a sensação de união. Muriel enviou também a camisa usada por Taffarel em 1994 como símbolo do sonho realizado.

A carta manifesta orgulho pela trajetória do irmão e reforça que Alisson já é um herói, independentemente de resultados. O episódio integra uma iniciativa da Fifa para valorizar histórias de conexão entre jogadores e torcedores, celebrando o futebol como elemento de união popular. A série pretende prosseguir com outros atletas e nações, explorando o impacto emocional do esporte na vida das pessoas





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