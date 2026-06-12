Alimentos pressionam inflação em maio, mas etanol e diesel caem e ajudam a desacelerar IPCA

IPCA de maio fica em 0,58%, com desaceleração em relação a abril. Alimentação e bebidas sobem 1,33% e são principal contribuição positiva, enquanto transporte desacelera com queda no preço do etanol e diesel. Resultado reflete impacto das safras e dos custos logísticos na inflação.
Mais um mês consecutivo, o grupo de alimentos e bebidas puxa a inflação brasileira para cima, com uma alta de 1,33%, indicada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de maio, divulgado nesta sexta-feira (12) pelo IBGE .
A inflação oficial do país ficou em 0,58% em maio, desacelerando em relação aos 0,67% registrados em abril. Apesar do alívio no índice geral, os alimentos seguiram como principal foco de pressão para o consumidor. O grupo Alimentação e Bebidas avançou 1,33% no mês, respondendo pela maior contribuição para o resultado do IPCA. Entre os produtos que mais pesaram na inflação estiveram itens in natura e alimentos básicos, refletindo fatores climáticos, custos de produção e oscilações de oferta.
A alta nos preços dos alimentos foi puxada por produtos como o arroz (16,80%) e as carnes (1,39%), repetindo os itens que também registraram altas em abril e que vêm aumentando de preço desde o início de janeiro. Para o agronegócio, o resultado reforça como o comportamento das safras e do abastecimento continua influenciando diretamente a inflação no país.
Fatores como a estiagem em algumas regiões produtoras e a elevação dos custos com insumos, como fertilizantes e energia, pressionam a estrutura de custos da produção agrícola, o que se reflete nos preços ao consumidor. A demanda interna aquecida e a valorização do dólar também exercem papel importante, pois aumentam a competitividade das exportações e podem reduzir a oferta doméstica.
Por outro lado, o avanço da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil contribuiu para a queda no preço do etanol, cujo recuo foi de 6,20% em maio, após alta de 0,62% em abril. Mesmo com a demanda aquecida pelo etanol diante das pressões da Guerra no Oriente Médio e maior valor dos combustíveis fósseis, a oferta maior do biocombustível ajudou a aliviar a inflação dos Transportes, sendo a principal contribuição para a desaceleração da inflação desse grupo.
Com a intensificação da moagem e o aumento da oferta de matéria-prima para as usinas, cresce a disponibilidade de etanol no mercado, o que tende a pressionar os preços para baixo. O movimento também reforça a importância do agronegócio para a dinâmica da inflação brasileira, uma vez que a produção agrícola influencia diretamente os custos dos combustíveis renováveis. Além do etanol, o óleo diesel recuou 2,34% em maio.
Embora o combustível seja derivado do petróleo, sua importância para o campo é estratégica, já que é amplamente utilizado em máquinas agrícolas e no transporte da produção. A queda dos combustíveis contribui para reduzir custos logísticos ao longo da cadeia agropecuária, com potencial de amenizar pressões sobre os preços dos alimentos nos próximos meses
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