Alimentos em alta sazonal: aumento nas bebidas e alimentos in natura pressionam índice, alerta Claudia Moreno

A alta no preço dos alimentos é explicada majoritariamente pela sazonalidade de produtos in natura, segundo economistas e Claudia Moreno, do C6 Bank. As bebidas e alimentos in natura lideraram o aumento do grupo Alimentos e Bebidas, que tem maior contribuição para o IPCA.

Alta no preço dos alimentos é explicada majoritariamente pela sazonalidade de produtos in natura, dizem economistas, e Claudia Moreno, do C6 Bank, alerta para a inflação se aproximar do teto da meta e projeta 4,8% ao ano, impulsionada por guerra e mercado de trabalho aquecido.

O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. André Braz, do FGV Ibre, destaca que, apesar de aumentos em fretes e insumos, o impacto é moderado devido a estoques antigos





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