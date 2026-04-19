Alice Ribeiro e Rodrigo Lapa: Jornalistas da Band Minas Morrem em Trágico Acidente na BR-381

A repórter Alice Ribeiro e o repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, ambos da Band Minas, faleceram em decorrência de um grave acidente na BR-381. Alice teve morte encefálica confirmada após ser socorrida por helicóptero, enquanto Rodrigo Lapa também não resistiu aos ferimentos. A notícia gerou profunda comoção, com homenagens destacando o profissionalismo, o bom humor e o lado artístico de Rodrigo, além do legado de afeto de Alice.

Alice Ribeiro , repórter da Band Minas , teve sua morte encefálica confirmada após um grave acidente na BR-381. A jornalista foi prontamente socorrida por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, a aeronave Arcanjo, e encaminhada a um hospital. Ela permaneceu sob cuidados intensivos até que a fatalidade fosse constatada.

Em uma emocionante declaração nas redes sociais, Patrícia Horta, tia e madrinha de Alice, expressou a profundidade de sua dor, descrevendo a perda como um silêncio que grita em seu interior. Patrícia enfatizou o forte vínculo com a sobrinha, que ia além dos laços familiares, chegando a vê-la como uma filha. “Ser madrinha é escolher amar. Mas com a Alice, não foi escolha — foi amor desde o primeiro instante. Eu a amei como filha”, relatou.

A tia também compartilhou uma decisão impactante tomada após a morte de Alice, visando o bem-estar do filho da jornalista. Para estar forte e presente para o sobrinho-neto, Patrícia decidiu parar de fumar, demonstrando seu compromisso em cuidar e proteger a criança conforme Alice gostaria. Apesar da dor avassaladora, o amor e a memória de Alice continuam vivos, um sentimento que, segundo Patrícia, não se apaga e permanece em cada lembrança e em tudo que Alice representou.

A partida de Alice Ribeiro deixa um vazio imensurável, mas seu legado de afeto e o amor que inspirou em sua família e amigos permanecem como um farol. A sua atuação profissional, marcada pela dedicação e paixão pelo jornalismo, também será lembrada por seus colegas e pelo público que acompanhava seu trabalho na Band Minas. A notícia de sua morte encefálica após o acidente na BR-381 gerou grande comoção, sublinhando a fragilidade da vida e a importância de valorizar os momentos com nossos entes queridos. A solidariedade da comunidade do jornalismo e de todos que conheceram Alice ribeiro demonstra o impacto positivo que ela deixou em suas vidas.

O acidente na BR-381, conhecida como a rodovia da morte, mais uma vez evidencia a necessidade urgente de medidas mais eficazes para garantir a segurança nas estradas brasileiras. A perda de Alice Ribeiro é uma triste lembrança dos perigos que muitos enfrentam diariamente no trânsito e das consequências devastadoras que acidentes podem trazer. A família e amigos buscam conforto nas lembranças e no amor que Alice deixou, enquanto a emissora Band Minas lamenta profundamente a perda de uma profissional tão talentosa e querida. A história de Alice é um testemunho do impacto que uma pessoa pode ter na vida de outros, tanto profissional quanto pessoalmente, e sua memória certamente inspirará aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e acompanhar seu trabalho.

Neste mesmo trágico evento, Rodrigo Lapa, um repórter cinematográfico de 49 anos, também perdeu a vida. O portoalegrense, casado e pai de uma filha pequena, era amplamente elogiado por seus colegas por seu bom humor contagiante, companheirismo exemplar e disposição inabalável para ajudar. Rodrigo havia retornado à Band Minas em dezembro, após uma passagem pela emissora entre 2022 e 2024, onde deixou sua marca de profissionalismo e afeto.

Sua jornada profissional era complementada por uma paixão igualmente intensa pela arte da palhaçaria. Formado como palhaço, Rodrigo dedicava seu tempo livre a levar alegria e sorrisos a crianças hospitalizadas, realizando apresentações que transformavam os ambientes e traziam esperança em momentos difíceis. Recentemente, ele participou do projeto “Garagens Periféricas”, uma iniciativa inspiradora que visa converter garagens residenciais em espaços culturais vibrantes, como picadeiros de circo, em comunidades periféricas.

A Band Minas, em sua homenagem, destacou o legado de luz deixado por Rodrigo, afirmando que ele transformava o mundo através da arte e que seu trabalho como palhaço trazia alívio e felicidade. A emissora expressou sua profunda solidariedade à família e amigos de Rodrigo neste momento de imensa dor, celebrando a memória e o impacto positivo que ele gerou. O corpo de Rodrigo Lapa foi velado nesta quinta-feira no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, onde seu sepultamento ocorreu, encerrando um ciclo de vida marcado pela dedicação à sua profissão e à arte que o fazia brilhar.

A perda de Rodrigo Lapa, assim como a de Alice Ribeiro, é sentida por toda a equipe da Band Minas e por aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer seu talento e sua bondade. O contraste entre a seriedade do trabalho jornalístico e a leveza e alegria da palhaçaria em sua vida demonstrava a amplitude de seu espírito e a sua capacidade de tocar corações em diferentes esferas. Seus colegas de profissão o descrevem como um profissional dedicado e um amigo leal, cuja ausência será profundamente lamentada.

A arte de Rodrigo Lapa, expressa tanto nas imagens que capturava com sua câmera quanto nos sorrisos que pintava em rostos infantis, deixou uma marca indelével. A iniciativa “Garagens Periféricas” é um exemplo de seu compromisso em levar cultura e transformação social a quem mais precisa, evidenciando seu altruísmo e sua visão de um mundo mais justo e feliz. A tragédia na BR-381 que vitimou Alice Ribeiro e Rodrigo Lapa é um lembrete pungente da imprevisibilidade da vida e da importância de reconhecermos e celebrarmos as pessoas que trazem luz e inspiração para o mundo, mesmo em meio à dor e ao luto.

A jornalista Alice Ribeiro, conhecida por sua atuação na Band Minas, teve sua morte encefálica confirmada após sofrer um grave acidente na BR-381. A rápida resposta de socorro, com o acionamento do helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, a levou a um hospital, onde, apesar dos esforços da equipe médica, sua condição se agravou. O desfecho fatal gerou profunda comoção, com depoimentos emocionados de familiares e colegas de trabalho.

Sua tia e madrinha, Patrícia Horta, compartilhou a dor lancinante da perda, descrevendo o silêncio que agora a envolve como um grito interior. Patrícia relembrou a relação especial que mantinha com Alice, considerando-a como uma filha e enfatizando que o amor entre elas transcendeu a escolha, sendo algo intrínseco desde o primeiro momento. Em um gesto de força e amor, Patrícia anunciou que parou de fumar, motivada pelo desejo de estar presente e forte para cuidar do filho de Alice, demonstrando o impacto duradouro do amor e do legado da jornalista.

O vínculo afetivo, segundo Patrícia, permanece vivo e inabalável, alimentado pelas memórias e pela essência de quem Alice foi e sempre será. A perda de Alice Ribeiro é mais uma vítima da perigosa BR-381, rodovia que infelizmente acumula um histórico trágico de acidentes, exigindo reflexão sobre as medidas de segurança e conscientização no trânsito. Seu trabalho como repórter da Band Minas a aproximou de muitas pessoas, e sua partida repentina deixou um vazio no jornalismo mineiro.

Paralelamente à notícia da morte de Alice Ribeiro, a comunidade da Band Minas e os admiradores do trabalho da emissora lamentam profundamente a perda de Rodrigo Lapa, repórter cinematográfico de 49 anos. Residente em Porto Alegre, Rodrigo era casado e tinha uma filha pequena, e era amplamente reconhecido por sua alegria, espírito de equipe e disposição para ajudar, qualidades que o tornavam um colega querido e um amigo leal. Após um período fora da emissora, Rodrigo havia retornado à Band Minas em dezembro, onde manteve seu compromisso com a excelência profissional.

Sua carreira foi marcada por uma dualidade tocante: além de seu trabalho como cinegrafista, Rodrigo era palhaço de formação e dedicava parte de seu tempo a levar alegria a crianças em hospitais, uma vocação que demonstrava seu coração generoso e seu desejo de fazer a diferença. Recentemente, ele participou do projeto “Garagens Periféricas”, que transforma espaços subutilizados em centros culturais, ressaltando sua paixão por arte e sua contribuição para a comunidade. A Band Minas homenageou Rodrigo, destacando sua capacidade de transformar o mundo através da arte e celebrando o legado de luz que ele deixou. A emissora expressou sua solidariedade à família e amigos neste momento de dor, enaltecendo a memória de um colega que inspirou muitos. O velório e sepultamento de Rodrigo Lapa ocorreram no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, encerrando uma trajetória de vida marcada pela dedicação e pela capacidade de tocar corações.

A combinação de seu profissionalismo no jornalismo com sua alma artística como palhaço faz de Rodrigo Lapa uma figura inesquecível, cujo legado perdurará em cada sorriso que ele proporcionou e em cada imagem que registrou.





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